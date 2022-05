El fins ara delegat al Bages del Banc dels Aliments de Barcelona, Jaume Torras Rodergas, ha decidit fer un pas al costat i deixar el càrrec per motius de salut. Torras ha portat a terme aquesta feina al llarg dels darrers nou anys de manera altruista. El seu relleu és Domènec Casasayas Serra, president d’Ampans del 2008 al 2016.

Torras, exdirector de l’Obra Social de Caixa Manresa, va fer-se càrrec de la delegació del Banc dels Aliments a la comarca del Bages el 2013, fruit del desplegament d’una xarxa de delegats comarcals a la província per garantir la proximitat de l’ens amb el territori en un moment en què la crisi del 2008 havia provocat un augment preocupant de la demanda d’aliments per a persones en situació de necessitat. A partir d’aleshores es va encarregar de coordinar i de promocionar al Bages els grans recaptes d’aliments. També va ser un dels artífex de la creació a Manresa del primer magatzem descentralitzat del Banc dels Aliments, situat en una nau de Pirelli, que es va inaugurar el 18 de juliol del 2017. A banda de les entitats socials del Bages, també hi recullen aliments les del Moianès, Berguedà, Anoia i Osona.

El seu substitut va ser Cap de Comptabilitat i Fiscalitat a la Caixa d’Estalvis de Manresa vint anys. Diplomat i llicenciat en empresarials per l’escola universitària d’Empresarials a Sabadell i la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat col·laborador de diverses entitats socials i culturals.