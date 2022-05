La directora assistencial d'Althai i cap del Sertvei d'Oncologia, Montserrat Domènech, ha convidat tothom, a través d'un vídeo, ha participar a la macrocantada contra el càncer que hi haurà dissabte a la tarda a Manresa. Domènech, amb altres professionals de la fundació, s'animen a interpretar el tema que s'interpretarà dissabte: "T'he trobat a faltar", del grup Buhos.

La iniciativa s’adreça a persones de totes les edats sense necessitat de coneixements de cant o de música. La cantada té com a lema «Junts cantarem per vèncer el càncer» i es fa en benefici del programa de mecenatge per lluitar contra el càncer de la Fundació Althaia. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de Mossos Solidaris, la Fundació Althaia i The Sing Sang Sung, en el marc del 10è aniversari de la caminada Fem el camí al teu costat, que cada any recull diners per als serveis d’Oncologia de la Catalunya Central.

Per participar en la macrocantada, cal inscripció prèvia a través de la pàgina web www.femelcami.cat. L'acte se celebrarà a partir de les 4 de la tarda a la plaça Major de Manresa. Cap a les 7 és previst que hi hagi la cantada final conjunta de tots els participants.