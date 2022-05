L’Ajuntament de Manresa ha estat reconegut pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) com un dels ens capdavanters en la implantació de la administració digital en la 7a edició dels ‘Reconeixements Administració Oberta’, uns premis que valoren l’ús dels serveis d’administració electrònica en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna i el govern obert. Un any més, l’Ajuntament de Manresa es manté en el top ten dels ens de més de 50.000 habitants, tot i que ha passat a l'últim lloc, mentre que en l'edició del 2020 estava dos més endavant; a la del 2019 va ocupar el segon millor lloc, i a la del 2018 va encapçalar els llocs del top ten.

L’acte de lliurament dels guardons —celebrat ahir dimarts a la tarda a Llinars del Vallès— va comptar amb la presència de la regidora de Recursos Humans i Govern Obert de l’Ajuntament de Manresa, Montserrat Clotet Masana, que va recollir el guardó. Per a Clotet, el reconeixement "confirma la bona feina realitzada per tot l'equip humà de l'Ajuntament de Manresa per facilitar la relació de la ciutadania amb l'administració mitjançant les oportunitats que ens ofereix la tecnologia; estem convençudes que la digitalització ens permetrà assolir una major optimització dels recursos existents per incrementar-ne l'eficiència i l'eficàcia, i ens fem nostre el lema de la jornada: Fem camí cap a un país digital”.

Durant la cerimònia, es va fer una menció pòstuma a Montserrat Morera Solé, històrica cap dels Serveis d’Informàtica de l’Ajuntament de Manresa, traspassada el passat octubre. Morera havia acumulat 41 anys de dedicació al consistori manresà i just s’havia jubilat el passat agost. El Consorci d’Administració Oberta de Catalunya va voler reconèixer amb aquest gest el seu treball i la seva implicació en la implantació de l’administració electrònica a Catalunya.

La gala també va comptar amb la participació del secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer Canosa, del president de Localret, Jaume Oliveras Maristany, de l’alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol Casals, i de la directora de l’AOC, Àstrid Desset Desset, que va explicar en què consisteix l’Índex de Maduresa Digital, la metodologia que es fa servir per puntuar els ens.

La cerimònia es va poder seguir en directe a través del canal de YouTube del Consorci AOC, des d’on es pot recuperar el vídeo sencer de l’acte de lliurament dels Reconeixements Administració Oberta 2021. Enguany han estat guardonats 81 ens locals catalans, repartits en set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la seva naturalesa (podeu trobar el llistat en aquest enllaç).