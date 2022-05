Aquesta setmana s’han iniciat treballs de senyalització de noves places de zona blava i taronja a set carrers de la ciutat. En total, es pintaran 57 noves places, 35 de les quals seran de tarifa taronja (ubicades a la segona corona i més econòmiques) i 22 de tarifa blava.

La creació d’aquestes noves places té la finalitat de recuperar el nombre de places que, principalment, es van retirar durant la pandèmia amb l’objectiu d’establir itineraris més segurs, en vials i eixos on ja hi havia una intencionalitat futura d’ampliació de voreres, per tal de donar prioritat als vianants i permetre una major mobilitat a peu per la ciutat. A banda d’aquest tipus de places, també es compensen altres places que s’han anat perdent per diferents motius, com ara la instal·lació de noves terrasses, reorganitzacions de contenidors, nous aparcaments de motos o noves zones de càrrega i descàrrega, entre altres.

Els treballs de senyalització —amb una durada de tres dies— tindran lloc als carrers Dos de Maig, Pujolet, Sant Valentí, passatge General Prim, passatge del Ginjoler, Doctor Esteve i València, en punts on s’ha detectat una necessitat de rotació d’estacionament.

El detall de l’actuació és el següent: