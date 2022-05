Amb el títol "Una veu per liderar: invertir en infermeria i respectar els drets per garantir la salut global (CIE)", la Sala d’actes de l’Hospital Sant Joan de Déu acollirà, el dimecres 11 de maig, a 2/4 de 5 de la tarda, la commemoració del Dia Internacional de la Infermera 2022 del Bages. Serà un acte obert a tothom que està organitzat per la Fundació Althaia, la UManresa-FUB, Sant Andreu Salut, l’Institut Català de la Salut (ICS) a la Catalunya Central i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.

L’acte es podrà seguir presencialment o per videoconferència. Inclourà la conferència "El poder de les infermeres", a càrrec d’Emma Giner, experta en el desenvolupament d’equips multiculturals que està al capdavant del projecte People & Organisation Shaker, i una taula d’experiències titulada "Garantir la salut global des de diferents àmbits infermers", que comptarà amb la participació d’infermers i infermeres de les institucions organitzadores. També es farà el lliurament de premis del concurs de fotografia #infermeresbages 2022. Es pot accedir al programa sencer a través d'aquest enllaç.