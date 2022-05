Manresa se suma, un any més, a la iniciativa Let’s Clean Up Europe, una acció comuna a tot Europa que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que es llancen de forma incontrolada a la natura. També es pretén promoure accions de sensibilització a través de la recollida de residus abocats il·legalment als boscos, a les platges, als marges de rius, etc.

Enguany, l’acció tindrà lloc del 6 al 8 de maig i diferents entitats de Manresa faran tasques de neteja de residus en diversos espais de la ciutat, divendres i diumenge. Les associacions que hi participaran són la fundació Ampans, Creu Roja, l’Escola Puigberenguer, l’Escola Vedruna i el Consell Local per la República de Manresa. En el cas de la Vedruna i el Consell per la República, obren l’activitat a tothom. L’Ajuntament de Manresa ha establert amb les entitats els punts a netejar i els ha donat suport logístic. Els diferents col·lectius faran tasques de neteja a Can Font, el camí del Suanya, el parc del Cardener i Can Poc Oli, entre d’altres. A continuació, podeu consultar els diferents espais que netejarà cada entitat i quines són les accions obertes a tothom: Escola Puigberenguer : Alumnes de l’escola i familiars netejaran l’entorn del turó de Puigberenguer

Let's Clean Up Europe És una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. Es tracta d'una iniciativa que va néixer en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, gràcies a la implicació de diferents autoritats europees amb un mateix objectiu: la promoció de pràctiques de prevenció de residus a nivell europeu. Actualment hi participen desenes de milers de persones d'arreu.