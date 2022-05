L’Associació contra el Càncer a Manresa farà els dies 14 i 15 de maig l’acapte per conscienciar i recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Coincidirà amb la Fira de Maig. Hi haurà taules a la Ben Plantada, Crist Rei, Guimerà i Sant Domènec, i es recorreran alguns carrers amb guardioles. Primerament, s’adreçaran a les empreses, comerços i institucions