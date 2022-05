Manresa se suma, un any més, a la iniciativa Let’s Clean Up Europe, una acció comuna a tot Europa que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que es llancen de forma incontrolada a la natura. Enguany, l’acció tindrà lloc entre el 6 i el 8 de maig i diferents entitats faran tasques de neteja en diversos espais de la ciutat.

Aquest és el calendari: Escola Puigberenguer: alumnes de l’escola i familiars netejaran l’entorn del turó de Puigberenguer. Ampans: voluntaris de l’entitat netejaran el camí del Suanya, la riera de Rajadell, el Gorg Blau, l’entorn de Can Font, la zona de Viladordis i el parc del Cardener. Creu Roja Manresa: voluntariat netejarà el bosc de ribera de Can Poc Oli i la llera del riu Cardener, en una acció coordinada amb l’Anella Verda de Manresa. Consell local per la República de Manresa: diumenge, de 2/4 d’11 del matí a 1, en coordinació amb l’Anella Verda de Manresa, organitza una neteja, oberta a tothom, als voltants del carrer Concòrdia. El punt de trobada és parc de les Homílies d’Organyà (cruïlla C. Concòrdia amb Av. Universitària). Inscripció a manresa@consellrepublica.cat. Escola Vedruna: divendres, de 3 a 2/4 de 5 de la tarda, l’alumnat de 4t de primària netejarà el parc de Can Font. Activitat oberta a tothom. Punt de trobada: Escola Vedruna.