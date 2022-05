L’Ajuntament de Manresa ha doblat els diners per multes de circulació en 5 anys

Els diners que arriben a les arques de l’Ajuntament de Manresa per multes de circulació mantenen una clara línia ascendent fins al punt de doblar la recaptació en 5 anys.

Requerit per aquest diari, el govern municipal d’ERC i JxM ha facilitat xifres de seguiment de l’activitat sancionadora de la Policia Local que mostren com el volum de l’import de les sancions imposades va passar de 0,7 a 1,4 milions d’euros en 5 anys, entre el 2016 i el 2021.

Els imports corresponen al valor de les multes imposades descomptant les donades de baixa per haver estimat les al·legacions o recursos.

Així que no hi ha una xifra sobre el total del valor de les multes de trànsit imposades pels agents sinó dels diners que s’haurien de recaptar un cop descomptades les que decauen perquè els ciutadans han tingut èxit a l’hora de reclamar. D’altra banda, l’Ajuntament no arriba a cobrar totes les sancions que tiren endavant perquè no han reeixit les al·legacions o recursos presentats per les persones que han rebut la multa.

Tal i com mostra el quadre de dades que acompanya aquesta informació, el que es recapta ronda el 75%.

Concretament, de les multes de circulació de l’any 2016 s’ha recaptat el 73% de l’import; del 2017, el 77%; el 2018, el 73%; del 2019, el 73%; del 2020, el 68% i del 2021, el 68%.

Segons ha explicat el govern municipal, cal tenir present que els percentatges de recaptació corresponents als primers anys són més alts perquè s’ha estat gestionant la consecució de l’import durant més anys. Mentre que dels darrers anys encara s’estan cobrant multes.

Pel que fa als imports, per una banda hi ha els diners que l’Ajuntament considera que té dret a recaptar i, per altra, els que ingressa.

En el primer cas, les multes imposades descomptant les donades de baixa per haver estimat les al·legacions o recursos, han passat de 774.000 euros el 2016 a 898.000 euros el 2017, 1,2 milions el 2018, 1,2 el 2019, 1,1 el 2020 i 1,4 el 2021.

L’augment del valor que sumen les multes imposades va a més durant els anys analitzats, a excepció del 2020 que va estar marcat per la irrupció de l’epidèmia de covid-19 i les restriccions de mobilitat que es van aplicar per intentar reduir la circulació de la infecció vírica, de la qual hores d’ara encara no se n’ha pogut passar pàgina completament.

Malgrat això, la tendència a l’alça que dibuixen les xifres dels darrers anys és clara.

Pel que fa als diners que han estat cobrats per l’Ajuntament es passa dels 565.000 euros del 2016 als 960.000 de l’any passat.

Cal tenir en compte que la xifra de 960.000 euros del 2021 creixerà perquè, tal i com mostra la gràfica que il·lustra aquesta pàgina, els ingressos van arribant al llarg dels anys.

En el cas dels 774.374 euros en multes de trànsit del 2016, aquell mateix any es van pagar 456.062 euros; el 2017 es van recaptar 51.880; el 2018, 28.263; el 2019, 15.508; el 2020, 8.667 i el 2021, 4.935. Com es pot apreciar la majoria dels diners de les multes es recapten el primer any.

El 2016, va ser el 59% mentre que el 2021 el 68%.

L’evolució, però, s’haurà de comprovar, amb les dades facilitades per l’Ajuntament quan s’hagi complert tot el cicle de recaptació.