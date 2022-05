Viqui Remolina i la seva filla Alícia Bruned, ambdues veïnes de Sant Cugat del Vallès, s'han volgut solidaritzar amb la monja sor Lucía Caram i fer-li costat en la campanya que ha impulsat per aconseguir portar 30 ambulàncies a Ucraïna, entre d'altre material mèdic. De moment, segons va informar ahir la monja a aquest diari, ja n'ha aconseguit 18. Cadascuna costa uns 15.000 euros i Caram anima les empreses i particulars que vulguin col·laborar amb la causa a sumar esforços per aconseguir-les aportant diners per comprar-les.

El que han fet aquesta mare i filla de Sant Cugat ha estat crear un repte a la web per recaptar fons Mi grano de arena. El repte 30 x15 l'han posat en marxa avui i en poques hores ja han aconseguit més de 500 euros. L'objectiu és recaptar-ne 15.000 en 30 dies per adquirir un d'aquests vehicles. Remolina es va posar en contacte amb Caram quan aquesta va fer una crida a través de mitjans de comunicació com aquest diari i les xarxes socials per aconseguir famílies d'acollida per a les persones d'Ucraïna que han anat portar en els cinc viatges que ha fet fins ara al país en guerra. La santcugatenca va acollir persones refugiades i, a partir d'aquí, ha anat seguint les iniciatives de Caram. En la darrera li ha volgut donar suport aportant... el seu gra de sorra. Per accedir al repte és pot fer a través d'aquest enllaç.