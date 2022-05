Un mercat d’intercanvi de roba i un taller de rap en català formen part de la programació d’aquest mes del Casal de Joves la Kampana, de Manresa.

Hi ha previst un taller de cuina saludable (el 16 de maig, de 16.30h a 18.30h), una tarda de jocs sobredimensionats del banc de recursos del CAE (el 25 de maig de les 17h a les 19.30h) i el mercat d’intercanvi de roba (el 27 de maig, de les 17h a les 19.30h).

El taller d’iniciació al concurs de rap en català serà una oportunitat per reunir artistes i sumar diferents estils. Tindrà lloc el divendres 20 de maig, de les 17h a les 20h.

Hi haurà un taller de producció musical que tindrà dues parts: la primera, l’11 de maig, de les 17.30 a les 19.30h, per aprendre nocions bàsiques teòriques i, la segona part, el 18 de maig, de 17h a 20h, per acabar d’aprofundir i començar amb la part pràctica.

Una altra de les activitats a destacar és el taller LGTBI+, amb ponents del Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+, el dijous 12 de maig, on es debatrà a través de dinàmiques participatives amb persones LGTBI+. Serà de les 17.30h a les 19.30h.

Qui ho vulgui, a més, pot visitar l’exposició fotogràfica «Solitud Compartida» realitzada amb el procés químic de la cianotípia, amb la reacció de la llum ultraviolada, a càrrec de Loida Camats. Es pot visitar de dilluns a divendres, de les 126.30h a les 20h.