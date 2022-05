Una acolorida plaça Major de Manresa va cantar contra el càncer ahir a la tarda. Dirigits per Sing Sang Sung, la formació que estava dalt de l’escenari, el conjunt de veus van interpretar la cançó T’he trobat a faltar de Buhos i ho van fer diverses vegades després d’un llarg assaig en grup a la mateixa plaça i en el qual tothom va gaudir de valent.

De fet, els centenars de cantants de totes les edats van anar arribant a la plaça Major a partir de dos quarts de sis de la tarda. Alguns ja portaven la samarreta de la cantada, que és la de l’edició d’enguany de la caminada solidària Fem el camí al teu costat, organitzada pels Mossos d’Esquadra i que enguany es caracteritza per la seva gran diversitat de colors amb tons rosats, blaus, grocs, verds... Altres l’havien encarregat a través d’Internet i tan sols la recollien en una de les veles que s’havien instal·lat a la zona i així ja anaven de conjunt amb la resta d’intèrprets.

Al llarg de la tarda, a mesura que arribaven els cantants i es feien amb la seva samarreta, aquests anaven prenent les seves posicions i s’afegien a l’assaig general que estava dirigit des de dalt de l’escenari. Va ser un entrenament amb diverses interrupcions, correccions, canvis i altres incidències que es van anar produint. L’objectiu era agafar el ritme, acabar d’aprendre la lletra de la cançó i al final poder-la cantar tots junts com si es tractés d’una sola veu. De totes formes, calia no perdre l’objectiu final, que és el de la lluita contra el càncer, tot interpretant una cançó amb una lletra que està marcada per l’enyorança.

I finalment va ser a les set quan va arribar el moment més esperat per a tothom: totes les veus que hi havia a la plaça havien d’interpretar la cançó a l’uníson. I com que s’havia assajat durant una hora i mitja i la finalitat s’ho mereixia, el tema es va interpretar diverses vegades.

Després d’una de les versions que van fer, el mateix cantant de Sing Sang Sung destacava que «hem començat amb diferents notes, però a l’última hi hem arribat tots iguals». Cada cantada va ser millor que l’anterior i després d’haver repetit dos i tres cops la cançó sencera i de forma conjunta, encara faltava la introducció d’una última sorpresa: a la tornada de la cançó, alçar els braços i fer-los anar d’un costat a l’altre com si tota la plaça fos un sol cos. I tots els que ja s’havien entregat cantant i gaudint de la cançó durant tota la tarda, no van perdre l’oportunitat per afegir aquesta petita coreografia en una interpretació destinada a lluitar contra el càncer, perquè, en la lluita contra aquesta malaltia, cal tot el suport i qui l’ha patit sap, com diu la cançó, que «si vam poder escalar aquell mur va ser perquè junts ho havíem somiat».

La iniciativa d’ahir a la tarda estava organitzada per l’Ajuntament de Manresa, que va comptar amb la col·laboració de Mossos Solidaris, la Fundació Althaia i The Sing Sang Sung.

Aquesta cantada es va fer en el marc del 10è aniversari de la caminada Fem el camí al teu costat, que cada any recull diners per als serveis d’oncologia dels diferents hospitals de la Catalunya Central. La caminada es farà aquest proper divendres i, com cada any, sortirà de Manresa i tindrà el seu punt final a Montserrat.