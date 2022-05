És un dels actius culturals i socials de la seva ciutat, Manresa. Especialment coneguda com a professora de música i instrumentista, és fàcil constatar que Anna Soler Comas és una dona molt implicada en la cultura i el territori. En el seu ADN porta els gens del recordat Agustí Soler Mas, un dels pares de les Innocentades i ànima de les arts escèniques, i de Glòria Comas, la mare, una melòmana, que necessita la música com el pa que menja. Des de fa anys, l’Anna Soler és cap d’estudis de l’Esclat, on esmerça molta energia perquè continuï sent un viver de músics i d’artistes, sempre a partir d’aquella pedagogia activa que els ha convertit en un mirall.

Vostè podria viure sense la música?

Seria incapaç de viure sense la música, ni en l’àmbit personal, ni professional. Crec que això ens passaria a tots perquè la música ens rodeja per tot arreu. Els moments de més emoció de la meva vida els he viscut relacionats amb la música.

Diuen que la música pot ser l’esperit de l’ànima.

Hi percebo unes emocions que no les sento amb res més.

Actualment, floreixen moltes escoles de música i molts músics, però viure’n encara és complicat.

Jo he tingut la sort de ser molt tastaolletes, d’agradar-me moltes coses diferents i això m’ha obert portes en el món de la docència musical. M’he adaptat a fer-classes d’instruments, amb nens petits, adolescents, adults. També he coordinat equips i m’he adaptat a diferents circumstàncies per poder viure de la música.

I del seu vessant d’intèrpret?

Per viure d’intèrpret has de tenir molt de talent innat. Això crec que no ho tinc. Tampoc és que a aquest país hi hagi massa formacions on tocar. Soc més feliç exercint com a docent que com a intèrpret. De jove havia tocat a Virtèlia, havia cantat, m’agradava, però potser no em generava tanta satisfacció.

Parlar d’Esclat ha estat sempre sinònim de pedagogia activa. Ara se’n parla menys, d’aquest concepte.

Nosaltres sempre hem aplicat aquest mètode que, actualment, ha quedat integrat en moltes de les escoles de música municipals. A l’Esclat sempre hem predicat que el nen aprengui des de la pràctica i que visqui la música des de l’experiència sensitiva, més enllà de les partitures.

Amb els anys que vostè porta en el món de la pedagogia musical es perceben canvis substancials en les preferències d’instruments?

A l’Esclat, la demanda més important és de pianistes, guitarristes i bateries. Són els que es coneixen més. Els docents procurem que els alumnes coneguin altres instruments de vent, de corda...

Els programes musicals de televisió influeixen en els gustos?

Sí, a l’època d’Operación triunfo va començar a créixer l’interès pel cant modern. Va ser un impuls important.

En les audicions es canta molt en anglès, més que en català.

Hi ha una gran influència anglosaxona i el món d’internet encara ho ha accentuat més. Els referents actuals pels més joves són les xarxes socials. Sembla que els costa de valorar la música de casa, feta en català.

Cant coral, instrumentista, dansa, soprano... En quina de les seves múltiples facetes artístiques es quedaria?

Jo soc el conjunt de les coses que he fet. El violoncel és l’instrument que vaig estudiar de petita, m’ha comportat més sacrifici i més satisfacció. Aquest és el que m’agrada més d’ensenyar. El saxo el vaig tocar més de gran per entrar en el món del jazz, de la improvisació i de l’alliberament de les partitures.

En l’àmbit de l’escola pública, a primària, ha estat molt vinculada a la de Fonollosa, tot un model.

Als 18 anys, hi vaig donar les primeres classes de violoncel. És una escola que me l’estimaré sempre. Després de ser mare hi vaig tornar. En aquesta nova etapa, a part de violoncel, ensenyo cant coral i altres iniciatives, com per exemple la direcció vocal d’un musical que estrenarem d’aquí pocs dies. És una escola molt valenta que ha emprès projectes agosarats. És increïble el que s’hi fa amb els mitjans que disposen.

Parla de musicals. És una febre puntual o és una tendència que es consolidarà?

Per mi és una febre que em dura tota la vida. Ja deu venir del pare. M’han agradat sempre. Els musicals són una formació molt rica: teatre, música, interpretació, dansa. Podríem dir que per als nens és com fer una òpera al seu abast. Treballen moltes disciplines . És un projecte a gran escala.

El nom del seu pare encara és un referent permanent, sobretot a Navarcles i a Manresa.

És un orgull i em fa sentir feliç. És una forma de sentir-lo viu. Que el teatre de Navarcles porti el seu nom em fa recordar les condicions pèssimes en què s’havien fet unes representacions que comptaven amb una gran complicitat popular.

Des del vessant artístic, què ha heretat del seu pare.

La il·lusió de pujar a un escenari. També m’agrada aglutinar col·lectius, encara que ell ho feia molt millor.

I la ironia i el sentit de l’humor?

Tenia la facultat de saber treure les coses bones de cada situació. Recordo que fins i tot se’n va sortir quan poc abans d’estrenar una opereta, la Mireia Pintó es va trencar el peu i semblava que s’hauria d’ajornar l’actuació. Donat que la cantant tenia la veu intacta, el pare va decidir tirar endavant i escenificar un moment tragicòmic on deia que la Mireia Pintó s’acabava de trencar el peu. Ella va aparèixer amb una crossa i tot va tirar endavant. Per explicar només una anècdota.

La seva aptitud musical deuen venir més de la mare.

Sí, és una gran melòmana. A casa seva, els diumenges a la tarda es reunien tots i escoltaven discos. L’avi era un gran col·leccionista de vinils i la mare, encara ara, està enganxada a Catalunya Música, i toca el piano.

Vostè no s’ha atrevit a fer guions, a l’estil dels del seu pare?

No tinc l’habilitat que tenia ell. Era molt organitzat per fer un guió, Llegia molt i ho sabia estructurar molt bé.

Fem un gir de guió. Seria possible que es creés un orquestra de la Catalunya Central, com la del Vallès?

Anys enrere s’havia intentat tirar endavant alguna iniciativa, però és molt complicat. Hi ha d’haver molta gestió i aquest no sol ser un dels punts forts dels artistes. Per ara, tenim, per a joves, la Camerata Bacasis, que agrupa joves amb talent de la Catalunya Central. Sonen molt bé i han fet projectes innovadors, com l’ElectroBacasis.

En els darrers anys s’ha implicat amb Músics per la Llibertat.

Lligat amb l’1 d’octubre estàvem molts engrescats per assolir la independència. Llavors van arribar uns empresonaments que ens van semblar molt injustos. De tot cor ens vam adherir a Músics per la Llibertat i cada diumenge anàvem a Lledoners. Ara, a les trobades de les 7 de la tarda hi vaig poquet. No em va massa bé i també, amb la situació política, et desinfles una mica. Admiro molt a la gent que resisteix.

No sé si és de mites, però Arnau Tordera ho sembla.

Els quatre de la família hem seguit molt Obeses a concerts. Quan hi vaig em rejoveneixo. Torno a cantar i a saltar. És un grup amb molt de talent, amb uns arranjaments molt treballats. Gràcies a ser la guanyadora d’un concurs, la meva filla Tània va poder cantar una peça amb ells.

El fet de compartir feina amb el Pep Torras, el seu company de vida, ho viu d’una forma satisfactòria?

Sí, sí, encara que a vegades no pots evitar a mig dinar parlar de feina. Ho hem portat sempre força bé. Ens ajudem mútuament. Ell és més creatiu. El nostre nexe d’unió ha estat sempre la música, ja quan vam començar com a parella en l’àmbit de l’Orfeó.

Va conèixer un personatge tant icònic com la Mary Santpere.

El pare, s’havia vestit de dona, i l’imitava. Havien tingut relació i per a mi va ser un honor haver-la conegut. Sempre l’he admirada. En aquella època, que una dona tingués el valor de ser humorista, tenia el seu mèrit.