L’Escola Agrària de Manresa oferirà a partir del curs vinent un nou cicle formatiu de grau superior que serà únic a tot l’Estat. Es tracta del cicle de Producció Agroecològica i Medi Rural amb perfil professional d’agroecologia i acció climàtica.

Els nous estudis s’afegeixen al que ja imparteix el centre de Producció Agroecològica, i que ha convertit l’Escola Agrària en un centre de referència en agricultura ecològica. Ara també hi introdueix l’acció climàtica per revertir el canvi climàtic.

El proper dimecres 11 de maig, a les 6 de la tarda, l’Escola Agrària farà una jornada de portes obertes per presentar els nous estudis i poder conèixer les instal·lacions de Can Poc Oli, on s’impartiran.

El nou cicle s’adreça a totes aquelles persones que vulguin gestionar una finca agrícola, ramadera o de jardineria, o bé fer projectes de restauració de paisatges i disseny de jardins amb tècniques agroecològiques.