La posada en marxa del nou edifici universitari de la FUB4, que acollirà tota la formació acadèmica i serveis de l’àmbit de l’educació, permetrà a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) reorganitzar el seu campus. Al nou equipament universitari de la ciutat ja hi ha activitat, i d’aquí fins a final de curs s’anirà ocupant progressivament fins a estar plenament operatiu.

La construcció del nou edifici universitari suposa una primera etapa en la reorganització de tota l’estructura del campus Manresa, va assegurar el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez, a la presentació de la nova llar d’infants de la FUB, Upetita, que hi ha a l’equipament. «A partir d’aquests moment desenvoluparem els projectes d’adequació dels estudis d’Empresa i de Salut per iniciar el curs acadèmic 2022-2023 amb totes aquestes fases fetes».

A la FUB4, s’hi concentrarà tot allò relacionat amb Educació. El campus Manresa de la UVic-UCC hi ofereix el grau de mestre, el cicle formatiu de grau superior i serveis com la formació de professors o els tallers d’experimentació per a infants, els LAB. Fins ara tota aquesta activitat estava repartida entre els edificis de la FUB1 i la FUB2. Aquests espais s’alliberaran i permetran dur a terme l’esmentada reorganització. L’entrada en funcionament de la FUB4 és el primer pas per poder-ho fer. Si en aquest edifici s’hi integrarà tot l’àmbit de l’Educació, a la FUB2 hi haurà els estudis d’Empreses. Actualment s’hi ofereixen cicles formatius i també hi havia el LAB. Amb aquests canvis es donarà més visibilitat als estudis de Ciències Socials. L’oferta de Salut, majoritària, es continuarà donant a la FUB1 i també a la FUB3, que és on es concentra Fisioteràpia.

El cinquè edifici

Després de 9 mesos d’obres, la constructora va lliurar les claus del nou edifici a la institució universitària a principi del mes de març passat. És el cinquè edifici de la Fundació Universitària del Bages. S’afegeix al de la FUB1, inaugurat el 2002; la Clínica Universitària; la FUB2 als antics locals del Centre Tecnològic, i la FUB3, un dels edificis més singulars del campus, que ocupa un dels pavellons modernistes de l’antic escorxador de Manresa.