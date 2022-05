Aparadors que no quadren, a Manresa

A l’aparador d’una botiga de llenceria hi ha coques i pa. En un comerç d’esports, pastissos. A una de roba d’home, joies. A l’aparador d’una floristeria, instruments de música. O bé flors a la façana d’una botiga especialitzada en vins. Criden l’atenció de tothom qui hi passa al davant perquè es percep que alguna cosa no quadra. Això és precisament el que es pretén. Es tracta d’una iniciativa que s’ha batejat amb el nom d’Aparadors creuats que forma part d’una campanya més àmplia de l’Ajuntament de Manresa i les associacions de comerciants de la ciutat per promoure el comerç de la ciutat aquest mes de maig. Els aparadors creuats es podran veure tota aquesta setmana.

En total 26 comerços participen en el projecte. «És una exercici per als comerciants, que han de presentar els seus productes en un altre comerç d’un ram completament diferent», assegura l’organitzadora de la iniciativa, Ester Boniquet. És una «dinamització molt visual» que es pot apreciar passejant pel carrer, «fomenta la creativitat dels botiguers» i al mateix temps vol ser una demostració «que hi ha un comerç local molt actiu» que va més enllà de ser «darrere el mostrador».

Les 26 botigues que prenen part en la campanya han hagut de complir unes normes bàsiques per poder-hi participar com per exemple no barrejar productes o que hi hagi cartells identificatius.

Aparellats

L’organització els ha aparellat, procurant que siguin de sectors absolutament diferents, i cadascú destina un espai de l’aparador a l’altre. Es tracta de Peiro, Be Home Basic, Copèrnic, Viatges Massanés, Itziar, Uró, SG4 Dona, Forn de Cabrianes, Parcir, Puigbertran, Señor, Estrada Joieria, Expert Juanola, Nou Nat, Freeky, Llobet, Lionesa, Sagi, L’Orquídia, Solans, Farrés 39, Pas a pas, Rubí i Casals, Seté Cel i Brunea.

Segons Marta Estrada, d’Estrada Joieria, no és una iniciativa per vendre més, sinó que «serveix per cridar l’atenció de la gent i que se n’adonin que fem coses, que tenim ganes de fer-ne, i també d’oferir una imatge de comerç dinàmic i modern». A l’aparador de la joiera hi ha vestits d’home, un flotador gegant i un parell de maniquins. «El preu que s’ha de pagar és que et quedes una setmana sense aparador», però compensa, afirma. Tot i així reclama que el comerç en general hauria de fer moltes més coses.

«És una experiència positiva perquè sacseja els aparadors», assegura Martí Codina, de Señor. Tant que la gent «se sorprèn i fins i tot pregunta si hem canviat d’activitat». Opina que es tracta «de mostrar que el comerç és actiu. Si no fem res, la gent no reacciona. Interactuem entre nosaltres i la gent del carrer se n’adona». Al Señor del carrer Guimerà hi han clonat, en petit, la façana de la joieria Estrada. I a l’SG4, també del Guimerà, i hi ha productes del Forn de Cabrianes amb el lema «Portar tonets (croissantets) està de moda». Al Forn de Cabrianes de la Muralla, els habituals pans, coques o croissants s’han substituït per complements de vestir per dona.

Un jurat valorarà l’originalitat de cada iniciativa i es premiarà el qui consideri millor. «El vianant té espectacle assegurat i el comerç una recompensa per l’esforç fet». El premi és de 400 euros. 200 cedits per l’Ajuntament i 200 per la Unió de Botiguers i Comerciants.