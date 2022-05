Dues persones han perdut la vida a Althaia durant la darrera setmana a causa de l'epidèmia de covid-19.

Amb aquestes defuncions el nombre de víctimes mortals durant la pandèmia s'eleva a 596, de les quals 420 a Althaia i 176 a Sant Andreu.

Pel que fa a les persones ingressades per covid-19 n'hi ha 15 en aquests moments. A Althaia n'hi ha 13, una de les quals a l'UCI, mentre que la setmana passada n'hi havia 8 i cap d'elles amb necessitat de cures intensives.

I si a Althaia els ingressats han augmentat a Sant Andreu han baixat dels 9 de la setmana passada a dos.

En relació a fa set dies, els ingressats totals han passat de 17 a 15 i tenint en compte que la setmana passada també es van haver de lamentar dues morts, l'afectació de l'epidèmia continua sent significativa.

En quant a les altes ja s'han superat les quatre mil, de les quals Althaia n'ha comunicat 3.661 i Sant Andreu 350.

Fonts d'Althaia han assegurat que els casos que hi ha es mantenen sense el patró de gravetat que els professionals havien vist anteriorment. I, com s’ha fet durant tota la pandèmia, els professionals de la institució segueixen amatents a l’evolució de la situació per si presenta canvis i cal adoptar canvis organitzatius o mesures de protecció diferents.