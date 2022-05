A data d'avui, 10 de maig del 2022, hi ha 2 persones ingressades amb covid-19 a l'Hospital Sant Andreu de Manresa. Dimarts passat, dia 3 de maig, hi havia 9 persones ingressades a la Unitat d'Aïllament per Covid-19. La darrera setmana 2 persones han ingressat, 9 persones han estat donades d'alta i cap persona ha mort per l'epidèmia.

Les dades acumulades a la unitat d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu des del 16 de novembre, coincidint amb la sisena onada de l'epidèmia, són: Xifra acumulada d’ingressos: 196

Xifra acumulada d’altes: 149

Xifra acumulada de defuncions: 42 Dos ingressats és el mateix nombre que hi havia el 5 d'abril. Set dies després, el 12 d'abril, no va quedar cap ingressat per covid a la institució assistencial. Els ingressos vantornar tot seguit i el 26 d'abril hi havia 16 ingressats; el 3 de maig van baixar fins a 9 i hores d'ara, com s'ha dit, n'hi ha dos.