La sala d’actes de la Universitat Politècnica de Manresa (UPC) acollirà aquest dijous 12 de maig al matí (de 9 a 12h) una jornada —o berta a tota la ciutadania— per conèixer altres Fàbriques Noves de Catalunya, és a dir, exemples de rehabilitació d’edificis que havien estat antigues tèxtils que s’han reconvertit en centres de coneixement.

Durant la jornada s’exposaran els casos de Ca L’Aranyó de Barcelona, una antiga fàbrica que avui està integrada dins el Campus de Comunicació de la UPF, i també el cas de Can Suris de Cornellà, que avui acull el Citilab, un laboratori ciutadà per a la innovació social i digital. També s’exposarà el cas del Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica de Barcelona, en aquest cas com un exemple de sinergia entre empreses, serveis, universitats i institucions, un model que es vol seguir a la Fàbrica Nova de Manresa. Les inscripcions es poden fer en aquest enllaç.

La jornada, que porta per títol “Iniciatives transformadores basades en l'economia del coneixement. La Fàbrica Nova”, està impulsada per l’Ajuntament de Manresa i la UPC Manresa dins del programa Bages TTT per donar a conèixer experiències innovadores que serveixin de referència a les empreses del territori.

Bages TTT és un projecte conjunt de l’Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages per promoure l’ocupació i la reactivació econòmica centrades en la cadena de valor de la mobilitat i la sostenibilitat a la indústria de l’automoció.

El futur de la Fàbrica Nova

Símbol del treball industrial de la ciutat i la comarca —especialment del femení—, la Fàbrica Nova té un enorme significat històric per Manresa. És, per exemple, l’empresa que més gent ha ocupat i el lloc on s’han viscut els conflictes laborals més significatius dels darrers 120 anys. L’edifici —obra de Salvador Vinyals i Sabaté— es va inaugurar el març de 1926 i va tancar portes el 15 de març de 1989.

Des de l’any 2012, està protegit pel Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), en la categoria de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Aquest passat novembre, l’Ajuntament de Manresa va anunciar que havia arribat a un acord amb la propietat de la fàbrica (Criteria Caixa) per a l’adquisició de totes les propietats que té en aquest antic complex, després de 32 anys del seu tancament i de 20 anys d’operacions fallides.

Amb la compra, l’Ajuntament agafa el timó del desenvolupament urbanístic del sector i pren la iniciativa per liderar un canvi de rumb radical amb l’objectiu final que la Fàbrica Nova torni a ser un motor de transformació de la ciutat, en aquest cas des de la iniciativa pública. L’operació permetrà desencallar un àmbit històric i posar en marxa el projecte universitari coliderat amb la UPC, que impactarà de manera directa als barris i a la ciutat, i que tindrà un abast supramunicipal.