Santa Clara, de Manresa, afegirà nens i militars ferits al miler d'ucraïnesos rescatats

«Qui salva una vida, salva el món sencer» és la inscripció de l'anell que li regalen al protagonista de "La llista de Schindler", que no es pot treure del cap que hauria pogut salvar més víctimes de l'horror. Aquest impuls és el mateix amb el qual la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa ha contribuït a rescatar de la guerra desfermada per Rússia a Ucraïna un miler de persones. Una xifra que s'engruixirà pròximament amb l'arribada de militars ferits i nens.

Sor Lucía Caram ha explicat que la setmana que ve farà el sisè viatge a Ucraïna per portar deu ambulàncies equipades i per fer els contactes que permetin el mes de juny portar més ambulàncies -ja han aconseguit donacions per adquirir deu més- i tornar amb "trenta malalts, entre ferits militars i nens. Més les famílies dels nens. Ho sabrem bé en el viatge que fem la pròxima setmana".

Aquest matí, el President de la Fundació del Convent, Gabriel Prat i la directora, Sor Lucía Caram, i Esteve Pintó, per aportar el testimoni de les famílies acollidores, han narrat l'itinerari que s'ha seguit fins ara i els camins de futur.

Després de cinc viatges realitzats que han permès allunyar del conflicte un miler de refugiats, dels quals 170 es troben a la Catalunya Central i un centenar concretament al Bages, el sisè i setè viatge que es troben en preparació aniran focalitzats a traslladar nens i adults ferits en el conflicte.

Ja se n'havien transportat -Althaia mateix atén a dos malalts oncològics i arribarà un tercer-, però en aquests moments la Fundació té la mirada fixada en les persones malaltes. "En les víctimes dels dos costats pel fracàs de la política", explicava Sor Lucía.

Prat i Caram van recordar que la Fundació del Convent de Santa Clara ajuda refugiats sirians, veneçolans, colombians i i persones d'altres nacionalitats en 34 pisos d'acollida i que hi ha 11 pisos més per a víctimes del sagnant conflicte per la invasió d'Ucraïna.

Dels 170 refugiats ucraïnesos, a banda dels que troben aixopluc en els 11 pisos, n'hi ha que han estat acollits per familiars i compatriotes i, a més, hi ha 23 famílies que han obert de bat a bat les portes de casa seva mitjançant la Fundació.

Una d'aquestes és la la família Pintó-Lavado amb qui viuen Galyna Grebenko, Svitlana Shnitkovsla i Mark Shnitkovsli. Van arribar amb la roba que portaven posada, algunes pertinences en bosses de plàstic i una maleta. Després de dormir divuit hores seguides van restablir la comunicació amb la família que quedava allà i va començar l'angoixa pels que encara es troben sota les bombes russes.

Pintó explicava que a la pregunta de quan temps es podrien quedar va respondre que no hi havia un límit, el que necessitessin.

Dels refugiats ucraïnesos hi ha 22 menors escolaritzats, 13 persones adultes ja treballant i 8t més amb feines menys estables de mitja jornada.

Prat i Caram van destacar la bona resposta de les administracions per tramitar l'escolarització, la targeta sanitària i la seguretat social.

Visita a Montserrat

Mireia Gorchs, responsable d'Acció Social a la territorial Catalunya de CaixaBank, col·laboradora de la Fundació Santa Clara, va explicar que s'ha organitzat una jornada per al dissabte 21 de maig que sigui de retrobament dels voluntaris, les famílies d'acollida i les persones refugiades de tot Catalunya per portar-los a conèixer un punt tant emblemàtic com la muntanya de Montserrat.

El punt de trobada serà Manresa i amb autobusos pujaran fins a Santa Cecília on s'iniciarà un recorregut fins a la plaça del monestir per tal de poder crear xarxa entre tots plegats mentre fan rutes, coneixen espais emblemàtics de l'entorn i comparteixen un dinar de germanor. El pare abat de Montserrat, Manel Gasch, els rebrà.