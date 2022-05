Veïns de plaça Catalunya passen a l’ofensiva i volen fora les ‘gàbies’ del parc Vila Closes

L’Associació de Veïns de Plaça Catalunya ha passat a l’ofensiva per reclamar que es retirin d’una vegada per totes les estructures metàl·liques del parc Vila Closes. Des del 2016 que està encallada l’última de les tres fases per reformar un espai obert que va generar controvèrsia des del mateix moment de la seva inauguració, a finals del 2009.

La retirada del que popularment es van batejar com gàbies, és un dels temes pendents. Escanyen els arbres, afirmen. Igual que refer la il·luminació. A això cal afegir-hi altres demandes per aturar la degradació del parc, segons denuncien els membres de la junta Ramon Caballol, president de l’entitat veïnal; Víctor Feliu, secretari, i Lluís Galvan i Dolors Amblàs. Concreten que hi ha sistemes de rec que estan malmesos, paviments esquerdats, escocells deixats i sense arbres, papereres trencades i zones verdes sense gespa que s’han convertit en espais per a gossos.

Deixadesa

«La deixadesa genera deixadesa», manifesten. Això, sumat al que consideren manca de manteniment, aboca el parc al deteriorament, i «quan hi vols posar remei tot és més difícil i també més car».

El parc Vila Closes es va inaugurar a finals del 2009, però de seguida va ser polèmic. No era com els veïns s’havien imaginat. Un any més tard l’Ajuntament va adquirir el compromís d’elaborar un projecte tècnic per retirar les estructures metàl·liques i millorar altres aspectes. El mateix any es va crear una comissió per a la millora del parc, i el 2012 es va fer un referèndum que va avalar els canvis.

L’agost del 2013 es va acabar la primera fase del projecte. Es va retirar una primera pèrgola. L’agost del 2014 es va dur a terme una segona fase per millorar l’accessibilitat, posar baranes de protecció, retirar llambordes i incrementar el nombre d’arbres. La tercera fase va quedar a mitges, segons l’associació de veïns, i hi ha pendent treure definitivament les estructures metàl·liques.

Segons la junta de l’entitat veïnal, malgrat els requeriments, l’Ajuntament no els ha contestat.