La velocitat de transmissió baixa a Manresa però els casos continuen augmentant

La velocitat de transmissió de l’epidèmia baixa a Manresa, però els casos continuen augmentant. Ahir era d’1,08 mentre que una setmana abans era d’1,53 i en fa dues, de 1,57. En aquest mateix període de temps, fa tres setmanes es van comptabilitzar 169 nous positius confirmats per PCR o test d’antígens, la setmana següent van pujar a 180 i la darrera analitzada van ser 186.

Cal no oblidar que el Departament de Salut de la Generalitat concentra les proves diagnòstiques en les persones més vulnerables o els pacients greus. Això vol dir que hi ha molts casos de covid no comptabilitzats perquè són lleus.

Amb 1,08 de velocitat de contagi, Manresa només tenia ahir per sota els 1,07 de Rubí i Sant Cugat del Vallès i els 1,06 de Girona i Sabadell. Això fa que sigui, hores d’ara, una de les ciutats mitjanes del país que té menys velocitat de transmissió del virus.

D’altra banda, Manresa era ahir la tercera ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més incidència acumulada de l’epidèmia en 14 dies amb 454 casos per 100.000 habitants.

La superaven El Prat de Llobregat, amb 458, i Viladecans, 567.

Si es compara amb la mitjana catalana, Manresa es trobava ahir per sota en velocitat de contagi -a Catalunya era d’1,19 mentre que a Manresa 1,08- però per sobre en risc de rebrot: 385 a Catalunya mentre que a la capital del Bages, 497. També estava per sobre de la mitjana en incidència acumulada a 14 i a 7 dies.

62.000 casos al Bages

Al conjunt de la comarca del Bages es reprodueix la mateixa situació que a Manresa. La velocitat de contagi s’ha anat reduint de 1,48 a 1,19 i 1,11 durant les tres darreres setmanes, però en el mateix període els casos confirmats han crescut de 391 a 417 i 466. Hores d’ara, la xifra acumulada s’acosta als 62.000.

L’Anoia presentava la mateixa tendència a l’augment de casos i va passar de 100 a 147 i 200.

Al Berguedà la progressió no és tan clara i els casos confirmats han crescut fins a 101 la darrera setmana, però havien baixat fins a 77 l’anterior en relació als 87 de fa tres setmanes. La situació és similar al Moianès, que la darrera setmana ha registrat 29 casos, i a la Cerdanya, amb 18.

Al Solsonès hi ha molt poca incidència de l’epidèmia amb set casos la darrera setmana. L’Alt Urgell ha passat de 57 a 43 casos en dues setmanes.