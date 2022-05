Per gaudir de la bellesa, per fascinar-nos amb ella, ens cal obertura de ment i capacitat d’observació. Així ho van defensar l’enginyer tècnic agrícola, màster en Viticultura i Enologia i president del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Joan Soler, i la mestra, formadora de mestres, escriptora, especialista en desenvolupament personal, intel·ligència emocional i comunicació, Eva Bach.

Tots dos van participar en el setè dels diàlegs de l’Àgora Educació 2022, que en aquesta ocasió tenia la bellesa com a eix temàtic. Soler i Bach van reivindicar una societat que presti més atenció a la bellesa que hi ha en la quotidianitat i van defensar que l’educació ens ha de preparar per tenir capacitat de percebre-la i, també, per crear-ne.