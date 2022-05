Infermeria reclama que es reconegui el seu paper clau al sistema de salut

Dos anys de pandèmia van impedir que se celebrés fins ara de forma presencial el Dia Internacional de la Infermeria. Ahir es va poder fer. I precisament l’esforç d’aquest col·lectiu professional en la lluita contra la malaltia va ser l’eix central de l’acte organitzat conjuntament per la Fundació Althaia, la FUB-UManresa, Sant Andreu Salut i l’Institut Català de la Salut a la Catalunya central. Es va celebrar a la sala d’actes de l’hospital Sant Joan de Déu.

El missatge que es va donar no va poder ser més explícit. Calen més infermeres per garantir la salut global i per garantir, també, un sistema de qualitat. Cal doncs, més inversió. Ho va assegurar la directora d’Infermeria de la Fundació Althaia, Assumpta Prat. S’hi va afegir el director general d’Althaia, Manel Jovells, que va assegurar que «calen més recursos» perquè infermeria és una peça clau, va dir. Va afirmar que «tenim l’exigència ètica que l’aprenentatge que ha aportat la covid no es perdi. Per si torna a passar, però també en la vida quotidiana».

Igual que Prat i Jovells, l’alcalde de Manresa i president de la Fundació Althaia, Marc Aloy, va participar a l’acte més institucional del Dia Internacional de la Infermeria. Va assegurar que «els últims dos anys, cada dia era el dia de la infermeria».

Una infermera del PADES Bages, una de la residència de Navarcles i un infermer del Centre de Salut Mental d’Althaia, van protagonitzar una taula rodona d’experiències, i l’entesa en el desenvolupament d’equips multiculturals Emma Giner va protagonitzar la xerrada «El poder de les infermeres». O com va dir ella mateixa, millor parlar dels seus «superpoders». Va assegurar que cal passar del discurs de la societat productiva del segle XX al de la societat col·laborativa del XXI. «I d’això en sabeu molt», les infermeres.