L’Ajuntament de Manresa, a través de la regidoria d’Indústria, Comerç i Activitats, i la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) organitzen aquest cap de setmana, del 13 al 15 de maig, una nova edició de la Fira de l’Ascensió, una de les fires tradicionals de la ciutat i un dels seus esdeveniments comercials més importants. Enguany, la fira tindrà lloc en una data diferent a l’Expobages, que se celebrarà el cap de setmana següent (21 i 22 de maig), amb l’objectiu d’afegir una nova data comercial a la ciutat. La fira ha estat presentada avui per la regidora d’Indústria, Comerç i Activitats, Núria Masgrau Fontanet, i per la presidenta de la UBIC, Tània Infante Martínez.

Per part de la UBIC, la fira comptarà amb un primer espai a la plaça Sant Domènec d’artesans alimentaris, amb parades de formatges, caramels naturals, txacolí i sidra, embotits, elaboració i venda de pa, coques, olis, empanades i olives.

Un segon espai, a davant de l'església de Crist Rei, comptarà amb parades de roba i complements i artesania, com samarretes de cotó orgànic personalitzades, quadres i joies, espelmes fabricades en cera vegetal, bijuteria, minerals, ebanisteria, sabons i un llarg etcètera.

D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa organitzarà al llarg dels diferents trams del Passeig Pere III les habituals parades d´artesania (que estaran davant del Casino) i recreatives. Davant del Casino, també hi haurà la Fira del Bonsai. Per tal de generar circuit comercial i un ambient amable, el dissabte 14 hi hauran dues actuacions musicals de carrer: balls Urbans de hip hop a la Plaça Crist Rei (a les 12 del migdia) i Joan Mas Jazz a la plaça Clavé (a les 6 de la tarda).

A la zona dels Trullols hi haurà, com cada any, la fira de les atraccions, amb 22 elements recreatius, que funcionaran durant els dos propers caps de setmana, fins al diumenge 22 de maig, de les 10 del matí a les 10 de la nit.

Una nova data comercial per la ciutat

Després de gairebé 10 anys, la Fira de l’Ascensió se celebrarà en una data diferent de l’Expobages, de forma independent.

L’objectiu de fer-ho de manera separada és afegir una nova oportunitat comercial per a la ciutat i preservar una identitat pròpia per a l’Ascensió. El dia festiu amb permís d’obertura es mantindrà aquest any coincidint amb l’Expobages, el diumenge 22 de maig.

La Fira de l’Ascensió queda integrada aquest any a la campanya “Tu fas Comerç, Tu fas Manresa” impulsada per l’Ajuntament, la UBIC i la resta d’associacions de comerciants de la ciutat.