Les farmàcies registren un lleuger repunt en la venda de tests d’antígens

L’augment de contagis per covid i l’increment de virus respiratoris típics de l’època primaveral, que tenen símptomes que es confonen amb els del coronavirus, estan fent repuntar la venda de tests d’antígens a les farmàcies. La retirada de la mascareta i el fet que ja no es fan proves de manera generalitzada als centres de salut, han contribuït també a convertir els tests d’autodiagnòstic en la millor opció per sortir de dubtes si es creu que es pot haver contret la covid. Per tot plegat, se n’ha incrementat la venda en les darreres setmanes, sobretot després de Setmana Santa.

La majoria de farmàcies consultades coincideixen que les vacances de Setmana Santa i la posterior retirada de les mascaretes als espais interiors van suposar un punt d’inflexió a partir del qual hi ha hagut un augment de la venda de tests d’antígens. Montserrat Vidal, de la farmàcia Maristany de Navàs, confirma que, sobretot en els darrers quinze dies, han notat un increment de la demanda de tests. Després del pic de la sisena onada, la venda de proves havia caigut i s’havia estabilitzat i a l’establiment només en tenien una petita reserva. Darrerament, en canvi, assegura que en venen una trentena al dia i han hagut de tornar a fer «comandes constants». El fet que als centres d’atenció primària ja no es facin proves de manera generalitzada fa que, creu Vidal, «la gent que té un constipat o es troba malament vingui a comprar un test a la farmàcia».

En la mateixa línia, Natàlia Brichs de la farmàcia Ros de Manresa apunta també a un repunt en la demanda de proves autodiagòstiques, sobretot en el darrer mes, després de Setmana Santa. Actualment, venen una quarantena de proves cada dia, una xifra que durant el cap de setmana «repunta molt més» i s’enfila fins al centenar. Brichs apunta com a possible causa una barreja de diferents factors: «després de Setmana Santa la gent va deixar de portar mascareta i es va infectar més de covid i, a més, hi ha molta incidència d’altres virus». En aquest sentit, assegura que, a banda de l’increment de contagis que hi ha hagut, com que «els virus provoquen més infeccions respiratòries, amb moltes mucositats i dificultats de respirar, la gent ve a buscar el test d’antígens perquè pensa que pot ser covid» .

Per la seva banda, a la farmàcia Buxó de Manresa, només han detectat un lleuger repunt en els darrers dies respecte el mes d’abril. Núria Carrasco ho atribueix a la «major incidència» del virus i al fet que «ja no hi ha la mascareta que ens protegeix en llocs on hi ha molta gent».

A la Farmàcia Ripoll de Súria van notar un fort increment després de Setmana Santa, «però després s’ha mantingut estable, no ha baixat ni ha pujat», explica la seva titular Àngels Ripoll. Assegura també que la majoria de persones que compren els tests és perquè tenen símptomes, però reconeix que ara «hi ha una mica de barreja amb al·lèrgies i encostipats pel canvi de temps».

«El test és com el termòmetre»

Des de la farmàcia Nogueras de Manresa, Antoni Nogueras explica que han detectat un petit repunt però no «de manera exagerada com va passar abans de festes». Considera que els tests ja s’han convertit en una eina habitual i la gent «ja s’ha acostumat a fer-se la prova quan té un símptoma que sospita que pot ser covid, com si es medís la temperatura corporal. Penso que tothom a casa en té i els va consumint a mesura que ho pot necessitar. És un instrument més a casa com el termòmetre per mesurar la febre».

Pel que fa a les persones que en compren, els diferents establiments coincideixen en que no hi ha un perfil concret i asseguren que la majoria de clients que acudeixen a les farmàcies a comprar un test d’antígens és perquè pateixen algun símptoma compatible amb la covid. També hi ha un gruix d’usuaris que l’adquireix perquè han estat en contacte amb un positiu i vol sortir de dubtes i, en alguns casos, ho fan per prevenció perquè han d’anar a una trobada i volen descartar que tingui el virus.

Els preus dels tests estan fixats a 2,94 euros des del gener Coincidint amb el pic de casos de la cinquena onada, el Govern va autoritzar el juliol passat la venda lliure a les farmàcies de les proves autodiagnòstiques ràpides per detectar la covid. En un principi, els preus no estaven regulats i oscil·laven entre 6 i 10 euros, tot i que l’alta demanda durant les festes de Nadal va provocar una escalada en els preus. Des del mes de gener passat, però, el cost de les proves autodiagnòstiques que es venen a les farmàcies estan regulats i el cost ha quedat fixat com a màxim a 2,94 euros.