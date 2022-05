El periodista Marc Giró serà el convidat del cicle "Pessics de Vida" d'aquest mes de maig. Giró va llicenciar-se en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. L’entrevista, que tindrà lloc el dimecres 25 de maig (19 h al Centre Cultural del Casino de Manresa) també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura.

Giró ha estat durant disset anys l'editor de moda de la revista Marie Claire, una feina que ha combinat amb col·laboracions a programes de televisió com “Està passant” (TV3) presentat per Toni Soler, “Zapeando” (La Sexta), presentat per Frank Blanco, “En el aire” (La Sexta), amb Andreu Buenafuente, “Divendres” (TV3), presentat per Xavi Coral i Helena García Melero i “Espejo Público” (Antena 3) amb Susanna Griso.

Des de l’any 2019 presenta el programa “Vostè primer” a RAC1. En l’actualitat també segueix col·laborant al programa “Està passant” i escriu al diari Ara, cada diumenge al suplement “El Giroscopi”. L'any 2016 va obtenir el Premi Bones Pràctiques de Comunicació no Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya per la iniciativa d'introduir continguts feministes en clau d'humor en programes audiovisuals.

El cicle "Pessics de Vida" té la col·laboració de Regió7, Canal Taronja, Nació Manresa, la DO Pla de Bages, Llibreria Parcir i Llibreria Rubiralta.