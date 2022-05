S’està constatant un augment de casos de covid-19 entre la població en general i també a la Catalunya central. Podem parlar d’una nova onada?

No. Hi ha transmissió, però tenim un context d’alta protecció degut a la immunitat de grup que s’ha assolit tant pel fet de tenir la població altament vacunada com perquè moltes persones ja han passat la malaltia, o per les dues coses. Això no vol dir que el virus no circuli, i des del moment que ens hem tret les mascaretes, hi ha més interacció i més casos, tot i que en general són lleus. La vacuna no evita la transmissió però protegeix de la gravetat, i això fa que en el context hospitalari ens movem en xifres molt baixes. Tanmateix hem de protegir els col·lectius i àmbits més vulnerables fent-los un seguiment exhaustiu, tant a ells com als treballadors, sobretot d’hospitals i residències.

Ens trobem davant la variant més contagiosa vista fins ara?

El cent per cent del casos actuals que es seqüencien són d’òmicron, que és la variant més freqüent des del desembre. Hi ha molts subllinatges, que van des de la BA1 fins a la BA5, i ara la més freqüent és la BA2, però la seva transmissibilitat és molt similar. El que si està clar és que, comparada amb la Delta i l’Alfa, la variant òmicron és la més contagiosa.

Tenint en compte això, potser ens hem relaxat massa i massa aviat tant en mesures com en actitud?

Estàvem molt cansats perquè portàvem dos anys amb molta intensitat i molta afectació en tots els sectors, i amb una salut mental molt al límit. En el context elevat d’immunitzats que ara tenim, els experts han valorat i han consensuat que aquest era el moment, tot i que cal mantenir la responsabilitat individual i mantenir protegida la població vulnerable del nostre voltant.

S’ha passat d’un control exhaustiu a una situació de pràctica normalitat, i sovint això desconcerta. Què ha de fer algú que tingui símptomes?

Si el seu estat de salut li ho permet, qui no sigui vulnerable i no treballi en un àmbit vulnerable, com ara un centre sanitari o una residència, ha de continuar treballant. Per tant, ha de poder fer vida normal, però es recomana que porti mascareta i eviti aglomeracions.

Ara no cal comunicar el positiu amb un test d’automostra?

No. Hem de pensar amb el mateix esquema que quan tenim el grip. A més, pot haver-hi molts falsos positius i negatius i per això no cal que s’informi al sistema. Si algú té símptomes i es troba malament ja anirà al CAP on es valorarà si cal fer-li el test o no. A les persones vulnerables, o sigui les immunodeprimides, les embarassades o les persones majors de 60 anys, si que sistemàticament se’ls fa el test, però en la situació actual hem deixat de comptar cas a cas, tret dels majors de 60 anys o els treballadors d’àmbits vulnerables.

Hi està havent reinfeccions. És que potser s’observa una major resistència del virus a la immunitat de la qual es puguin derivar aquests segons o tercers contagis?

De reinfeccions n’hi ha des que van aparèixer noves variants, i estem fentm un seguiment de les soques causants. Ara ens reinfectem amb Òmicron perquè és la variant que circula, i la majoritària des de final de desembre, però el cert és que de reinfeccions de persones que ja s’haguessin contagiat d’Òmicron, n’hi ha algunes però no gaires. La vacuna ens pot prevenir de la gravetat però no ens protegeix el cent per cent, i ara ens trobem amb bosses de persones no vacunades que agafen la malaltia, o persones que s’havien contagiat de l’Alfa i ara ho fan de l’Òmicron, però la simptomatologia és molt lleu.

Davant d’això, calen mesures especials o les mateixes que preníem fins ara?

Cal assegurar protecció en contextos de molta gent, i això vol dir portar mascareta en interiors i protegir els vulnerables.

Fins a quin punt és possible que sorgeixi una nova variant més greu o contagiosa?

És molt difícil de dir. La covid ens ha donat moltes sorpreses i és difícil parlar amb dades absolutes i amb contundència. El que ara tenim molt clar és que el sistema de salut està musculat i els sistemes d’informació són molt potents. L’objectiu és ser capaços de fer un seguiment de l’actual pandèmia i de futures pandèmies que puguin venir, i d’això n’hem après molt. No es pot descartar una altra variant ni una altra onada, però tenim una alta immunitat de grup, i tot això fa que de cara a l’estiu sigui poc probable que tinguem una gran setena onada.

Aquí hi ha immunitat de grup, però preocupa la situació a nivell mundial?

Si perquè és important poder tenir un alt percentatge d’immunitzats. Hem observat que hi ha països que tenien una estratègia de covid zero i amb molt poca població que havia passat la malaltia fins que ha arribat l’Òmicron i ha arrasat.

Caldrà una quarta vacuna per a la població en general?

S’està estudiant. En aquests moments, en contextos d’alta vulnerabilitat clínica com són els ingressats o persones amb patologia crònica, ja se’ls ha administrat la quarta dosi. Per a la resta de la població, s’estudia. Hi ha diversos elements sobre la taula, i tot dependrà de la situació epidemiològica, dels estudis que es porten a terme a nivell mundial... Sigui quina sigui, la decisió s’adoptarà a nivell de tot l’estat.