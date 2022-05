El 17 de maig és el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia i, per aquest motiu, l’Ajuntament de Manresa, a través del Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI amb coordinació amb altres departaments, organitza diverses accions enfocades a la sensibilització cap a la diversitat afectiva, sexual i de gènere. L’acte institucional, presidit per l’alcalde, Marc Aloy i Guàrdia, tindrà lloc el mateix dimarts 17 de maig, a les 7 de la tarda, a l’Auditori Plana de l’Om, i està obert a tota la ciutadania, amb reserva prèvia d’entrades.

Enguany, l’acte donarà veu a les realitats intersexuals. Tot i que en els últims anys han anat guanyant visibilitat, continua sent necessari fer visibles persones referents de les diferents maneres de fer, ser, estar i sentir. Per aquest motiu, es projectarà el curtmetratge de docuficció Se receta Silencio, com a eina per trencar el silenci al voltant de les vivències intersexuals.