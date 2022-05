Els centres universitaris de Manresa i l’Ajuntament organitzen demà una nova edició de la jornada de portes obertes del Campus Manresa, amb l’objectiu que futurs estudiants universitaris tinguin l’oportunitat de visitar les diferents instal·lacions i conèixer de primera mà l’oferta d’estudis i serveis que s’hi ofereixen. Tindrà lloc des de les 10 del matí fins a 2/4 de 6 de la tarda. La jornada es recupera enguany en format presencial, després que els dos darrers anys s’hagués hagut de fer de forma virtual a causa de la pandèmia.

Tot i que les universitats de la ciutat ja han fet aquest any les seves pròpies jornades de portes obertes, la de demà es fa de forma conjunta. Els visitants podran accedir a la UManresa-FUB, la UPC Manresa, la Clínica Universitària, les residencies universitàries i la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM), lloc on acabarà la jornada i on es farà entrega d’un obsequi a les persones assistents.

Inscripció prèvia

Per assistir a les jornades de portes obertes, cal inscripció prèvia, que es pot fer a través de la web d’UManresa i de la web d’UPC Manresa.

En el cas d’UManresa, durant tot el dia hi haurà visites guiades per les instal·lacions i altres activitats paral·leles. Les visites s’organitzaran en funció dels estudis que es vulgui cursar.

En el cas d’UPC Manresa, la jornada permetrà visitar els laboratoris i instal·lacions del centre i veure demostracions de muntatges experimentals relacionats amb els estudis que s’ofereixen. Es farà una presencial general del centre i també específica per a cadascun dels estudis.