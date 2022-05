L’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa organitza dissabte la Diada del Soci, a partir de les 6 de la tarda a les instal·lacions local de Cultura i Esbarjo. Hi haurà sardinada, després de molt temps sense poder-la celebrar, i mostra de pastissos gratis per als associats i a un preu de 7 euros per als que no siguin socis de l’entitat.