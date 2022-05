Amb l’arribada de les bones temperatures, l’Ajuntament de Manresa i els equipaments de la ciutat ja escalfen motors per celebrar els casals d’estiu, amb l’objectiu d’ocupar el temps lliure d'infants i adolescents durant el període de vacances escolars mitjançant la pràctica d'esports i altres activitats de caire recreatiu.

La zona esportiva del Congost, l’Espai Jove Joan Amades i els complexos esportius de l’Ateneu les Bases i les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella acolliran una àmplia oferta d’activitats per garantir un estiu amb molta diversió.

Casals Esportius Municipals

El proper dia 16 de maig, a les 10 de matí, comença el període d’inscripció dels Casals Esportius Municipals d’estiu, unes activitats adreçades a infants de 7 a 14 anys (nascuts entre els anys 2008 i 2015), amb l’objectiu d’ocupar el temps lliure d'infants i adolescents durant el període de vacances escolars d'estiu mitjançant la pràctica d'esports i activitats de caire recreatiu.

Les activitats es realitzaran al Complex Esportiu Vell Congost i a altres espais de la zona esportiva, evitant les zones tancades amb alta concentració de persones. Al llarg d’un matí es realitzaran quatre rotacions de diferents activitats esportives: BTT, esgrima, intercrosse, ultimate, gimnàstica artística, beisbol, jocs tradicionals, pales i activitats de remullada. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

Els Casals Esportius Municipals tindran dues vies per a inscriure’s: a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Manresa o de manera telefònica, al 010 (cost segons operadora) o al 93 878 23 01 (gratuït). La ciutadania també es pot dirigir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana en l’horari d’atenció al públic (amb cita prèvia).

El nombre de places és limitat a 110 infants per torn i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció. S’estableixen un total de 4 torns: del 27 de juny a l’1 de juliol, del 4 al 8 de juliol, de l’11 al 15 de juliol, i del 18 al 22 de juliol. El preu serà de 56 euros, i de 19,60 euros si es disposa de beca. Per tenir accés a les beques s’ha d’estar empadronat a Manresa i poder acreditar, com a mínim, una d’aquestes circumstàncies: ser beneficiari de beca de menjador del curs 2021-2022 per motius socioeconòmics, haver rebut un ajut per material escolar durant el curs 2021-2022, o bé formar part d’una unitat familiar empadronada a Manresa i situada en el tram B de renda bruta anual de la taula de tarifació social.

Casal d’Estiu Òrbita Jove

Dins la programació d’Estiu Jove 2022, Manresa Jove (servei de l’Ajuntament de Manresa) i el CAE tornen a organitzar una nova edició d’Òrbita Jove, una proposta de lleure que consisteix en cinc setmanes plenes d’activitats molt variades adreçades a joves de 13 a 17 anys, nascuts entre el 2005 i el 2009.

L’objectiu d’Òrbita Jove parteix de la importància que el temps de lleure és un espai on les persones desconnecten de les seves obligacions, un espai de satisfacció personal, on es gaudeix de forma col·lectiva amb les altres persones, creant així un sentiment de grup, molt important al llarg de l’adolescència i també de la joventut.

Amb aquest casal es vol potenciar el sentiment de pertinença i arrelament a la ciutat, amb la descoberta de diferents espais de Manresa, com ara l’Anella Verda, els parcs o els diferents equipaments. També coneixent la història del municipi i els fets identitaris i singulars, sempre des d’una vessant d’educació en el lleure.

El casal està dividit en 5 torns: del 27 de juny al 1 de juliol, del 4 al 8 de juliol, del 11 al 15 de juliol, del 18 al 22 de juliol, i del 25 al 29 de juliol. L’horari serà de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. Cada setmana hi haurà una activitat especial. A la primera setmana es realitzarà un bivac; a la segona es farà una sortida de tot un dia a un parc aquàtic; a la tercera es realitzarà una caminada que acabarà amb un bivac a una zona propera a Manresa; a la quarta es participarà a l’activitat ‘Humor Amarillo’ de Castellolí, i a la cinquena es farà un bivac en un espai chill out amb hamaques.

Òrbita Jove estarà principalment ubicat a l’Espai Jove Joan Amades, però algunes activitats es realitzaran a altres espais de la ciutat. El casal té un cost de 50 euros per setmana i les places són limitades a 30 participants per setmana. S’atorgaran per ordre d’inscripció, que es podrà realitzar a partir del dia 16 de maig a la web del CAE o al telèfon 622 48 52 86. Per més informació us podeu adreçar a l’Oficina Jove del Bages (C/ Sant Blai, 16), trucar al 93 877 13 60 o bé enviar un WhatsApp al 676 66 41 42.

Casal al CEM Ateneu les Bases

Des del complex de l’Ateneu les Bases també s’ha preparat una oferta multiesportiva en la qual es potenciarà l’activitat física, l’esport i les activitats a l’aire lliure. Les activitats van adreçades a infants i adolescents de 3 a 13 anys. Es faran per torns setmanals entre el 27 de juny al 29 de juliol. El preu és de 59 euros la setmana i hi ha inclòs el servei d’acollida de 8 a 9 hores i el de recollida de 13 a 13.30 hores. Les inscripcions ja estan obertes a la recepció de l’Ateneu les Bases (els dilluns i dimecres d’11 a 13 hores i de dilluns a dijous de 17 a 19 h).

Casal a les Piscines Municipals

Les Piscines Municipals ofereixen aquest estiu el Campus Esportiu Infantil PISIJOC, adreçat a nens i nenes nascuts a partir de 2018. Les activitats previstes (jocs aquàtics, cursets de natació, tallers de manualitats, jocs esportius, ioga i psicomotricitat, entre altres) es faran per torns setmanals del 27 de juny al 5 d’agost i també del 30 d’agost al 2 de setembre.

Les inscripcions preferents (adreçades a persones abonades, fills de persones abonades o cursetistes en actiu) arrenquen la setmana del 16 al 22 de maig. Les inscripcions obertes a tothom comencen el 23 de maig. Es poden fer presencialment a la recepció de les Piscines o bé a través de la web.

El preu de les activitats per setmana és de 47,40 euros (no abonats) i de 37,80 euros (abonats). També s’ofereix el servei despertador de 7.45 a 9 hores, amb un preu de 10 euros, i el servei de carmanyola, de 13.15 a 15.15 hores a un preu de 20 euros.