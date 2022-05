Les cadires de la Rosita tornaran al Passeig de Manresa després de 2 anys

Al passeig de Pere III de Manresa, a l’alçada del Casino, hi ha actualment un gran buit. Hi falten les cadires de la Rosita, que any rere any omplen un tram de l’artèria manresana coincidint amb l’arribada del bon temps. De fet, ja fa dos anys que no hi són a causa de la pandèmia. Enguany, per fi, hi tornaran. Tal com ha informat l’Ajuntament, però, ho faran passada la Fira de Maig i l’ExpoBages, atès que els dos esdeveniments ocuparan l’espai o una part de l’espai on aniran els seients.

La darrera responsable de les cadires, Rosita Cases, va morir el gener del 2017 i va deixar dit al seu testament que llegava les cadires a l’Ajuntament, que va acceptar el llegat i el juny d’aquell mateix any es va posar al Passeig, i de franc. El primer acord municipal per autoritzar la seva instal·lació al Passeig data del 24 de juny del 1895. Demanava que «se autorice a José Perich para instalar un servició de sillas en el paseo de Don Pedro III y demás sitios públicos de esta ciudad por un periodo de 10 años». Més endavant, Perich va transferir a Antoni Macià Sardà l’autorització atorgada i el març del 1906 aquest va demanar que se li prorrogués la concessió de 10 anys. Posteriorment, va traspassar-la a Josep Prat, que va deixar l’arrendament al seu fill Àngel i a la seva dona, Rosita Cases, coneguda com la Rosita de les cadires, que en va portar la gestió en solitari arran de la mort del marit, a final dels setanta, i fins a l’any 2010, quan, per motius d’edat i de salut, va haver de deixar de fer-se’n càrrec directament. Més d’un miler El primer estiu en va encarregar la gestió a Carme Canals, i des del juliol del 2012 al sastre senegalès Mbaye. El 2017 van passar a mans municipals. El darrer cop que es van instal·lar al Passeig va ser l’11 de juny del 2019. En total, es van col·locar 272 cadires, si bé en els seus bons temps havien multiplicat per cinc aquesta xifra. De més d’un miler al principi, van passar a 750 els anys 80, a 535 els 90, 390 els darrers anys i les esmentades 272. El maig del 2020 l’Ajuntament va informar que havia decidit que, per motius de seguretat i amb la voluntat d’evitar contagis de la covid-19, finalment no s’instal·larien les cadires com era tradicional. L’any passat tampoc les va col·locar pels mateixos motius. Enguany, després d’aquests dos anys de parèntesi forçat per la pandèmia, les populars cadires tornaran al primer tram del passeig de Pere III. Ho faran passada la Fira de Maig, que tindrà lloc aquest cap de setmana, i de la fira Expobages, que serà el cap de setmana següent. Les distàncies obligades per la pandèmia han mantingut els seients guardats al magatzem Segons va fer públic l’Ajuntament de Manresa, les mesures de seguretat a causa del coronavirus que obliguen a mantenir una distància de dos metres, i la neteja higiènica que caldria dur a terme a aquest mobiliari urbà, a més a més de l’ampliació permesa de terrasses del voltant, van fet decidir que durant 2 anys no s’instal·lessin les cadires al Passeig. El mateix consistori ho va justificar assegurant que també s’havia tingut en compte l’aplicació de mesures de suport i de reactivació econòmica aprovades per l’Ajuntament de Manresa per facilitar als locals de restauració ampliar la seva superfície ocupada de les terrasses per garantir la distància de seguretat exigible i evitar possibles contagis de covid-19. L’ampliació de terrasses es va produir a molts punts de la ciutat però molt especialment en un entorn com el Passeig. LA TORNA El 2010 Rosa Cases Trellissó, Rosita, va deixar de gestionar les cadires després de 52 anys seguits fent-ho. Des de llavors fins a l’any 2016 se’n van fer càrrec diverses persones. El 2017 Rosa Cases va morir i una de les voluntats del seu testament va ser cedir les cadires a la ciutat de Manresa.