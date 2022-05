El dissabte 21 de maig arribaran a Manresa els impulsors del projecte AINA que s’està portant a terme per buscar veus de totes les variants i accents de Catalunya.

Farà estada a la ciutat una furgoneta vinilada amb la gràfica de la campanya i habilitada com a punt itinerant de recol·lecció de veus, on la ciutadania dels territoris visitats podrà fer els enregistraments.

Després de visitar durant el mes d’abril la Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i fins i tot Nova York (EUA) per apropar la campanya «La nostra llengua és la teva veu» als territoris i comunitats de parla catalana d’arreu del món, el projecte AINA ha engegat la segona part de la gira per sumar veus de les diferents variants dialectals i accents del català, ara per tot el Principat.

Impulsada pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, la gira d’AINA pretén esperonar els parlants de totes les variants del català perquè participin en la campanya de recollida de veus a través del web projecteaina.cat, per poder generar així un corpus de veu del català que contempli tota la diversitat lingüística de la llengua.

La gira arrencarà demà a la vegueria del Penedès, concretament a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, Posteriorment i fins a principis del mes de juny passarà per les vegueries del Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre, Lleida, Pirineus i Aran i Girona.