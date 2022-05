La Fundació Althaia ‘professionalitza’ la investigació en salut

Sovint la recerca que es fa a hospitals depèn de la inquietud personal dels seus professionals. Busquen ajuda d’altres experts i finançament a on poden, a més a més de fer la investigació fora de les hores de la feina. Això a poc a poc va canviant, tot i que costa.

La Fundació Althaia de Manresa ha mogut peça per crear grups de recerca propis, reconeguts i acreditats per la Generalitat. Recentment Althaia ha aprovat el reconeixement d’un grup d’investigació centrat en l’estudi del pacient crític. S’afegeix al que ja tenia en l’àmbit de l’oncologia gastrointestinal i endoscòpia, que també es vol acreditar.

El fins ara cap de la Unitat de Cures Intensives d’Althaia, Rafael Fernández, serà qui dirigirà el nou grup d’investigació sobre pacients crítics. A les portes de la jubilació definitiva, ha deixat l’assistència mèdica i la gestió per centrar-se exclusivament a «muntar una estructura sòlida perquè es pugui mantenir l’activitat de recerca» en aquest àmbit.

Tenir o no tenir

Tenir o no tenir un grup de recerca consolidat i reconegut ho canvia tot, explica Fernández. Fins ara «la recerca a hospitals depenia de si hi havia una persona molt interessada, si aconseguia o no tenir ajudants i finançament, i tirar endavant projectes personals. Tot i que la major part de la seva activitat és assistencial, Althaia ha fet un tomb i ha apostat per muntar estructures dins l’hospital que permetin continuar la recerca tot i que les persones vagin canviant». Així per exemple, el coordinador del grup tindrà un temps blindat per fer recerca, i el mateix hospital haurà de cobrir aquest temps que no podrà fer tasques assistencials. «L’hospital dedica recursos a alguna cosa que no és purament assistencial». Tenir un grup també amplia la possibilitat de rebre ajudes.

El nou grup de recerca clínica del malalt crític l’integren disset investigadors de Medicina Intensiva, Rehabilitació, Urgències, Salut Mental i Infermeria. Cinc tenen el doctorat, i dos són residents. Tindrà com a principals línies d’investigació la ventilació mecànica, el procediment de respiració artificial que s’utilitza a l’UCI, i la seguretat clínica del malalt ingressat a una unitat de crítics. L’objectiu és avançar en el coneixement i aplicar eines i tractaments per millorar la pràctica assistencial.

Cercar i aplicar

Segons Fernández, els projectes de recerca que es fan en Medicina Intensiva estan orientats a la clínica aplicada. És a dir, que es pugui millorar «el dia a dia» dels pacients i els professionals, i, en la mesura que sigui possible, aplicar-les l’endemà mateix. «La intenció del nostre grup és fer recerca bolcada a l’aplicació directe». Un dels últims treballs que s’ha fet és, per exemple, sobre tractaments dispensats a malalts per covid «per si vingués una nova onada».

Des de l’any 2018 Althaia compta amb diversos grups de recerca integrats per investigadors de diferents institucions assistencials i universitàries del territori. El 2019 la fundació va aprovar el primer grup de recerca propi, el de digestologia oncològica, al qual ara s’hi afegeix el grup de recerca clínica al malalt crític.