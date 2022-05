La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha convocat una manifestació per reclamar la construcció de la residència pública promesa per l’Ajuntament i la Generalitat al barri manresà del Xup.

Serà el divendres 3 de juny, a les 6 de la tarda a davant de l’església de Crist Rei. Des d’allà els manifestants aniran fins a la plaça Major per reclamar davant de l’Ajuntament «una residència geriàtrica pública ja!».

La convocatòria s’afegeix a les mobilitzacions que realitza la plataforma de gent gran per aconseguir l’equipament.

La plataforma recorda que a Manresa el temps mitjà d’espera per accedir a una plaça pública o concertada és d’un any i mig i hi ha moltes famílies que necessiten ingressar algun familiar en una residència i no tenen la disponibilitat econòmica per pagar 2.000 euros al mes (i més) que fa anys costa una plaça en una residència privada.

També hi ha persones que es veuen obligades a ingressar en una residència de localitats veïnes per manca de places a Manresa, amb tot el que això comporta.