Manresa viu el primer dia de la Fira de l’Ascensió amb molt públic i menys vendes

Aquest cap de setmana ha tornat la Fira de l’Ascensió a Manresa. Una cinquantena de parades omplen el passeig de Pere III i la plaça de Sant Domènec en espais agrupats per sectors. A Crist Rei s’hi pot trobar parades de roba, complements i artesania; davant del Casino, expositors de bonsais; a Sant Domènec, artesans alimentaris; i entre el segon i tercer tram del Passeig, parades de peluixos, creps i cotó de sucre.

Tània Infante, presidenta de la UBIC Manresa, assenyalava ahir que és una fira que busca «millorar la capacitat d’atracció de la ciutat i potenciar el comerç local». També s’han pensat altres activitats de dinamització el mes de maig, dins la campanya «Tu fas comerç, tu fas Manresa», com els aparadors creuats amb la «voluntat de diversificar-ho en dies diferents», va afegir.

Els paradistes de Sant Domènec consultats per aquest diari no estan gaire contents amb la nova ubicació. Ferran Pérez, de Les Mil Butis, ve d’Esparreguera i fa 10 anys que participa a la Fira de l’Ascensió. «Que hi hagi tres parades d’embotits en un mateix espai no surt a compte», va comentar. «Per al sector de l’alimentació és millor estar en un lloc on no hi toqui tant el sol», va afegir.

Albert Finestres, de Terra de Vins, és de Cabrianes i és el segon any que ve a Manresa per la Fira de l’Ascensió. Tot i el bon ambient, va explicar que aquest any tindria un 50% menys de vendes perquè «la gent només hi va per passejar i no per comprar». També va lamentar que el comerç local estigui tancat avui i, en canvi, obert el proper diumenge, per l’ExpoBages.

Joan Cuervas és el president de Bonsai Natura, de l’Associació Bonsai del Bages. Va comentar que enguay era la 32a exposició de bonsais i que els altres anys se situaven al jardí del Casino. «Estem molt contents de ser al mig del Passeig perquè hi ha més ambient i espai, en total hi ha 10 expositors. És un material que normalment no es veu a les botigues i vivers», va dir.

A Crist Rei, Marta Valls, de Fil i Plata, ha arribat a Manresa del Baix Llobregat Nord per participar per primera vegada a la fira. Ahir valorava positivament el fet que hi hagi poques parades ja que, «amb un nombre més elevat, costa més de vendre».

A la mateixa zona, Pere Subirana, de D-Roc Serigrafia de Montserrat, va destacar que, «tot i la bona zona, el nivell de vendes serà fluix». Aquest any és el segon que hi participa.

Al tercer tram del Passeig, a tocar de la plaça d’Espanya, se situa Laura Pinto amb les seves dues parades; la de cotó de sucre i la de pesca d’ànecs i peluixos. És de Terrassa i ha assistit pràcticament des de sempre a la fira. Preveu que no farà tants beneficis com altres anys perquè «l’ExpoBages ha canviat de data».

Les atraccions es tornen a situar a la zona dels Trullols. Hi seran fins al proper diumenge 22, de 10 a 22 h.