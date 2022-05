Desenes d'activistes de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al Bages han entrat a l'ajuntament de Manresa amb la intenció de mantenir-se a la planta baixa fins aconseguir una solució pel problema de la llum de l'anomenat Bloc 8, un immoble ocupat al barri de la plaça Catalunya.

El passat 4 d'abril, vuit famílies amb dotze infants van veure com treballadors d’Endesa escortats per antiavalots tallaven la llum del bloc ocupat en el qual viuen al carrer Bambylor de Manresa. El tall va desfermar la indignació de la PAHC, però, a més, va posar al descobert que a l’arrel del problema hi ha un profund desacord entre l’Ajuntament de Manresa i la companyia elèctrica sobre el procediment a seguir.

Avui, afectats per la situació i altres membres de la PAHC han entrat a l'ajuntament assegurant que "no marxarem fins que ens donin una resposta concreta".

Van defensar que no estaven demanant habitatges de luxe sinó "un sostre, aigua i llum, coses bàsiques, i lluitarem per elles".