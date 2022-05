Ciutadans es parteix a Manresa i Miguel Cerezo serà regidor no adscrit

Un dels dos regidors del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa, Miguel Cerezo, deixa la formació i passa a ser regidor no adscrit.

Cerezo ha reconegut que "fa molt temps" que no es parla amb el president del grup municipal, Andrés Rojo, i considera que això fa inviable mantenir aquesta situació més temps.

Ha explicat a Regió7 que les diferències amb Andrés Rojo venen de lluny i es van intensificar quan aquest diari va treure a la llum pública que els dos regidors van votar diferent al ple municipal.

Va ser el 23 de setembre. El regidor de Ciutadans Miguel Cerezo va votar a favor de les noves tarifes de l’aigua mentre que el president del grup municipal, Andrés Rojo, va optar per abstenir-se. En aquell moment es va atribuir el fet a una discrepància puntual, però, en realitat, només era la punta de l'iceberg.

Cerezo argumenta la decisió per discrepàncies a l'hora de treballar que han derivat en diferències personals que creu que ja no es poden reconduir. Explica que va demanar l'ajut del partit, que no ha estat efectiu i la seva decisió ha estat mantenir-se com a regidor, però fora de la disciplina de Ciutadans en el que ha qualificat com "una situació difícil i gens agraïda, però necessària".

Afegeix que "sense connexió ni complicitat" difícilment es pot treballar conjuntament.

"La tensió ha anat en augment des del vot diferenciat", ha explicat "i sense comunicació no és la manera de treballar per la ciutat".

Cerezo oficialitza la seva marxa amb un comunicat

En un comunicat publicat aquest dilluns, Cerezo ha informat sobre la incorporació de la seva sol·licitud a l'ordre del dia de la sessió ordinària del Ple Municipal del dijous 19 de maig de deixar de formar part del Grup Municipal de Ciutadans.

Cerezo era regidor de la formació des dels resultats dels comicis locals de 2019 (amb mandat fins al 2023). El fins ara regidor de Ciutadans ha optat per deixar el grup i seguir com a regidor “no adscrit” després d'haver pres una "decisió difícil però que ha estat executada després de molts dies de reflexió".

Aquest pas ha vingut motivat per "les diferents visions del grup a l'hora d'enfocar el treball polític a la ciutat". En conseqüència, s'han anat generant no poques tensions que, des del partit, tampoc no s'han volgut resoldre. "Ni se m'ha escoltat, ni tan sols s'ha arribat a valorar una solució, o un mínim canvi de rumb en la nostra dinàmica de treball. Més ben dit, en la nostra no dinàmica de treball en conjunt" ha justificat la seva decisió. El regidor ha comunicat que no ha estat la seva intenció entrar en polèmica estèril amb els que ja són els seus excompanys de partit i grup i considera que ha arribat el moment d'afrontar l'any final de mandat donant-li autèntica prioritat a un programa electoral amb bones idees en benefici de la ciutat que es va redactar el 2019 amb l'aportació de molts afiliats i afiliades que, amb el pas del temps, "tampoc s'han tingut compte en la presa de moltes decisions".

Cerezo ha expressat la seva voluntat de continuar treballant per a prosseguir en el seu compromís amb la ciutat i ha afegit sentir-se recolzat per molts dels ara també ex afiliats que van participar en la confecció d'aquell programa i aquella llista electoral.

Així mateix, ha explicat que durant el que queda de mandat centrarà els seus esforços en les qüestions que més incideixin en benefici dels veïns i veïnes de Manresa. En aquesta línia ha defensat la seva implicació en diversos temes importants com, per exemple, en la moció de Ciutadans que es va aprovar al Parlament de Catalunya en defensa de la residència pública de gent gran al barri del Xup, o la instal·lació de càmeres de vigilància a la ciutat de la qual vam ser els promotors.

Entre les seves prioritats també ha destacat la reivindicació davant el govern municipal de la construcció d'habitatge públic municipal, la rehabilitació d'edificis municipals per a convertir-los en pisos, i especialment en pisos tutelats per a les persones majors. També ha afegit que continuarà treballant més enllà de les obligacions institucionals que comporten el càrrec, a continuar mantenint diàleg fluid amb la ciutadania, i portar davant el govern municipal les petites i grans preocupacions que ens comuniquen els veïns i veïnes. Com en el seu moment la formació va fer amb l'aparcament entre l'Institut Guillem Catà i l'Av. Països Catalans, o el camí per als vianants entre Cal Gravat i l'escola infantil de Bufalvent, o la petició que les fonts públiques disposin d'un sistema que permeti beure a les mascotes.