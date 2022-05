La Fira de l’Ascensió tanca amb paradistes decebuts pels canvis

La Fira de l’Ascensió postpandèmia, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a Manresa, no ha deixat gaires bones sensacions entre paradistes que hi han participat. Firaires consultats per aquest diari mostren el seu descontentament amb la reorientació que s’ha donat enguany al certamen, i diuen que la seva desvinculació de l’ExpoBages, que fins ara integrava la Fira de l’Ascensió, els perjudica perquè segmenta el públic i els treu clientela. De cara a l’any que ve, voldrien la reunificació.

Concentrar dues fires en una «porta més gent», assegurava ahir Oscar Garcés, que fa anys que ve de Sant Celoni amb la seva parada de joies Ginkhoatelier. En canvi, «amb dues fires semblants en dos caps de setmana seguits el públic es cansa i ja saps que no et vindrà dues vegades», i per altra banda, «també és difícil que et vingui un públic diferent». Toni Planas, de la parada Taperbaby de joguines, de Barcelona, hi afegia que enguany ha vist una fira «més desdibuixada que altres vegades, en què «veies més gent de tota la comarca». En aquesta línia, Lina Mendoza, que venia de Figueres per exposar i vendre formatges Idiazábal, considera que «hi ha un excés de fires seguides, i això fa que la gent només passegi i no compri». Comparava les vendes d’aquest any amb les d’edicions anteriors, i assegurava que «aquest no ha estat un bon cap de setmana».

Poca promoció i mala ubicació

L’igualadí Ivan Rovira, de Pintapedrer, que venia joies a la seva parada del Passeig, diu que «la gent crida la gent, i si aquestes fires es fan juntes, millor». En canvi, explicava que, pel que va poder copsar entre la gent que s’acostava a la parada, «el 95% no sabien que aquest cap de setmana es feia la fira».

La falta de promoció de la fira també és un punt feble que ahir feia notar Gerard Balart, de Formatges Montbrú de Moià, i apuntava que això pot haver perjudicat firaires que, com ell, veuen com «l’experiència d’aquest any ha estat fluixeta». I és que, «separant les dues fires, amb poca publicitat, i amb les parades sota el sol, no podem funcionar bé», lamentava.

Les queixes per la ubicació a ple sol eren generals entre els paradistes de la plaça de Sant Domènec, on s’instal·lava el sector alimentari. Lamentaven que els haguessin tret del Passeig, on, en canvi, s’hi van mantenir negocis als quals el sol i la calor no els podia perjudicar el producte exposat. «Això bull, i el gènere pateix molt», assegurava Carol Delgado, de Coques de Perafita, convençuda que «marxarem amb menys caixa que la que vam fer l’any passat en plena pandèmia». També apuntava que «hi ha gent que no sabia que aquest cap de setmana era fira, i quan això passa, no compra».

El mateix apuntava Albert Finestres, de Cabrianes, que va instal·lar la seva parada d’olis i vins Terra la Vita a Sant Domènec. «Molta gent que és a la plaça no sap que al Passeig també hi ha parades, i a l’inrevés». Coincidia amb els companys que «això és un forn absolut, fins al punt que ahir se’m destapaven les ampolles de vi per la calor». Tampoc no entenia «com és que amb una fira com aquesta el comerç és tancat.

Oriol Cruells, d’Embotits Casa Cruells d’Alpens, i Ferran Pérez, de Les Mil Butis d’Esparreguera, també apostaven per mantenir juntes les dues fires, perquè consideren que els aporta més clients. L’excepció era Montse Oller, de Manresa, que venia productes de l’Índia i del Nepal a la parada Radha del Passeig. Deia que amb les fires per separat «tenim dues oportunitats en dos caps de setmana diferents», i es mostrava confiada que «les vendes no es partiran sinó que les podrem doblar».

Diumenge obrirà el comerç

Malgrat que ahir era fira, no era un festiu amb permís d’obertura i, per tant, els comerços de la ciutat no van obrir. En canvi, la setmana que ve sí que podran aixecar la persiana coincidint amb l’ExpoBages.

Les atraccions funcionaran dos caps de setmana però els seus responsables voldrien tornar al centre Fira de l’Ascenció i ExpoBages. Les atraccions que hi ha instal·lades al polígon dels Trullols podran aprofitar els dos certàmens, i qui hagi decidit instal·lar-s’hi tots els dies, podrà fer-les funcionar els dos caps de setmana, i no només un com passava fins ara amb les dues fires concentrades. Els firaires valoren positivament aquesta ampliació però admeten que tampoc no els aporta grans beneficis, i insisteixen que la solució a una situació de precarietat que fa temps que denuncien és poder-se tornar a ubicar al centre de la ciutat. Temps enrere «allà ja muntàvem dos caps de setmana, amb la diferència que podíem obrir cada dia a partir de la sortida de les escoles, i en canvi, aquí dalt, no ho podem fer», lamentava ahir Jordi Canals, de Gironella, i responsable d’uns cavallets, d’uns llits elàstics i de la paradeta de venda de cotó de sucre. Diu que «ara només obrim divendres, dissabte i diumenge, i tant divendres a la tarda com dissabte al matí ve tan poca gent que pràcticament són dies perduts». José Manuel Rodríguez, que porta l’escalèxtric des de Granollers, apuntava que «val més un dia allà baix [referint-se al centre de la ciutat] que dos aquí». Marta Sáez, que també munta una instal·lació de llits elàstics, deia ahir que el fet de guanyar un cap de setmana «segurament suposarà que vingui més gent, però tampoc no compto fer molts més diners. Estem massa lluny del centre».

«Aquí dalt difícilment hi veus avis i cotxets» La distància que separa el polígon dels Trullols del centre de la ciutat complica l’accés i obliga a fer-hi els desplaçaments expressament. Una qüestió àmpliament criticada pels firaires de les atraccions, i apunten que això els treu clients potencials. «Els nens s’engresquen amb les atraccions quan les veuen», apunta Jordi Canals, que té vàries atraccions muntades als Trullols. Diu que, a diferència del que passa al centre de les poblacions, «aquí dalt difícilment hi veus avis i cotxets», i l’ambient no és tan familiar perquè el jovent, si vol, ja s’espavila per pujar-hi, mentre que el desplaçament exprés és més complicat per a determinades famílies amb avis o nens. Els firaires troben a faltar facilitats, com ara un trenet que fes recorreguts periòdics des del centre, i també reclamen seguretat, tenint en compte la distància i l’aïllament en què queden les atraccions de nit i entre setmana.

La UBIC valora la bona assistència

La UBIC de Manresa descriu l’experiència d’enguany de separar la Fira de l’Ascensió de l’ExpoBages com «una prova pilot», que s’haurà d’acabar de valorar la setmana que ve. Tanmateix, d’entrada, la valoració inicial és bona, apuntava ahir la seva presidenta, Tània Infante, tot i admetre que s’haurien d’estudiar qüestions com la ubicació de les parades.

Infante destaca el fet d’«haver posat a l’agenda una nova data», i està convençuda que això «dona noves oportunitats al comerç local» i beneficia la ciutat, «que ha tingut més gent que un cap de setmana normal, i això ja és bo». Entén que la ciutadania «cada vegada busca esdeveniments menys macro i experiències més properes».