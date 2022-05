L'Ajuntament de Manresa demana 25 milions a l'estat pel projecte de la Fàbrica Nova

L'Ajuntament de Manresa a través del grup d'ERC al Senat, demanarà al govern central 25 milions d'euros pel projecte de la Fàbrica Nova. ERC ha presentat una moció que es debatrà aquest dimecres a la comissió de ciència, innovació i universitats del Senat amb l'esperança que al final de tot el procés Fàbrica Nova tingui una partida als pressupostos generals de l'Estat. D'entrada es demanen 25 milions, que és el que es calcula que fa falta per rehabilitar l'edifici i posar-hi activitat. Hi anirà un nou campus de la UPC i altres serveis per fomentar la societat del coneixement.

El passat novembre l'Ajuntament de Manresa va anunciar que comprava la Fàbrica Nova per 12,3 milions per convertir-la en un pol de coneixement. Aquest dilluns al migdia l'alcalde Marc Aloy, acompanyat pel primer tinent d'alcalde, Valentí Junyent, i els senadors Mirella Cortès i Josep Maria Rius han presentat la iniciativa. La moció es debatrà dimecres a partir de 2/4 d'11 del matí. Hi ha hagut contactes amb altres grups i segons Cortès i Rius, la iniciativa ha estat ben rebuda.