Manresa va acomiadar ahir al migdia la segona jornada de visites guiades a la Fàbrica Nova, que durant el cap de setmana han servit per mostrar als ciutadans les entranyes i la història de l’antic recinte fabril i per explicar el projecte universitari que s’hi vol fer.

Fonts municipals valoren molt positivament l’experiència per les bones sensacions que ha deixat en general, i molt especialment entre persones que hi havien treballat. L’Ajuntament inclourà la Fàbrica Nova en les visites a la Manresa Desconeguda que es faran per la festa major.