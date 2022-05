Vint-i-quatre estands d’empreses i entitats de l’economia social i solidària de la Catalunya Central seran presents a la mostra que tindrà lloc el dissabte 28 de maig a la tarda, durant la jornada central de la Festa del Riu, que després de dos anys de pandèmia recupera el Cardener de manera plena.

El dia 28, la Festa del Riu tindrà dos emplaçaments centrals. Al matí, a la llera del Cardener —a la zona entre els Panyos i el Pont Nou— es faran les activitats de natura. La jornada començarà amb un esmorzar de comerç just i continuarà amb una visita guiada a càrrec de Francesc Comas, que permetrà conèixer la història del riu. També hi haurà tallers d’anellament d’ocells, d’insectes, d’ecologia del riu i de ioga del riure a càrrec del SIAD Montserrat Roig. La matinal s’acabarà amb un conta contes i un vermut amb valors amb productes de proximitat per part d’Ampans.

A la tarda, la festa es traslladarà al passeig del Riu, a la zona on hi havia hagut la Carpa del Riu, que l’Ajuntament de Manresa ha recuperat fa poc per a la ciutadania. Allà, s’hi farà la mostra d’empreses de l’economia social i solidària, així com els concerts principals. Enguany, encapçalen el cartell Dàmaris Gelabert, Ebri Knight i Joni Canijo y Los Fundamentos. També es farà un recull fotogràfic de moda sostenible i inclusiva, s’hi instal·larà la Ludoteca Ludugurus de Creu Roja i es podrà gaudir del taller de Bots pel Canvi (un projecte de Manresa 2022 que, a través del Basket Beat busca crear comunitat) i de l’espectacle Be Water, una proposta de teatre social al voltant de l’aigua d’Enginyers sense Fronteres. L’espai comptarà amb una zona gastronòmica.

El dia 20, ponència inaugural

La ponència inaugural es farà el divendres 20 de maig, a les 18 hores, a Els Barlins. Portarà per títol ‘Col·lapse, desigualtats i suport mutu. Impactes i respostes a un model energètic i econòmic en crisi’ i anirà a càrrec de Luis González Reyes, d’Ecologistas en Acción, i de Diana Martínez, del programa International Action for Peace. El debat estarà moderat per Nora Miralles Crespo i comptarà amb un tast de cervesa artesana.

La Festa del Riu comptarà també amb xerrades i tallers previs a la jornada central, organitzats per entitats i associacions que hi col·laboren, i també per l’Ajuntament de Manresa, que versaran sobre drets socials i mediambientals, el món cooperatiu i el comerç just, entre altres.

La Festa del Riu està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i Cases de la Música, amb la col·laboració de Kult i el suport de la Diputació de Barcelona, i amb la complicitat d’entitats i associacions del territori que col·laboren en l’organització d’actes.

Consulta tot el programa clicant aquí.

Aquest dilluns al matí s’ha fet la presentació pública del programa, en una roda de premsa que ha comptat amb la regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz Mas; amb la regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo Obiols; amb la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M. Ortega Juncosa; i amb Laura Muixí Casaldàliga, membre de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, i Dani Castellano Cardoso, Casa de la Música de Manresa.