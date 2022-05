El bloc de la PAHC a plaça Catalunya de Manresa porta sis setmanes sense electricitat

El 4 d’abril la llum, la calefacció i les rentadores van deixar de funcionar al bloc ocupat per la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) al carrer Bambylor del barri de la plaça Catalunya de Manresa. Ahir, sis setmanes després, famílies afectades i activistes van protagonitzar una acció de protesta durant dues hores als baixos de l’Ajuntament per reclamar una solució.

Van entrar a la casa consistorial per recordar que el problema de tenir un bloc d’habitatges sense accés normalitzat a la xarxa elèctrica no ha desaparegut, sinó que s’ha agreujat. Un dels afectats explicava que utilitzen puntualment generadors per tenir aigua calenta i poder fer rentadores, però que els infants continuen havent d’anar de nit amb espelmes i lots. Fa sis setmanes, sis famílies amb dotze infants van veure com treballadors d’Endesa escortats per antiavalots tallaven la llum del bloc. Aquest fet va posar al descobert un profund desacord entre l’Ajuntament de Manresa i la companyia elèctrica sobre el procediment a seguir. Demanen una solució L’Ajuntament assegurava ahir que havia fet tots els tràmits que eren a les seves mans per trobar una solució satisfactòria i que les sis famílies del bloc puguin tenir subministrament elèctric, a banda d’un seguiment continuat i personalitzat per part de Serveis Socials tant als usuaris com als representants de la PAHC. Els usuaris, per la seva part, explicaven que disposaven del butlletí que certifica tècnicament que la instal·lació és segura i compleix la normativa i reclamaven a l’Ajuntament si s’encarregaria de fer l’escomesa general de l’edifici que es necessita. Asseguraven que si es va ocupar l’edifici era perquè no tenien un sostre i no podien viure al carrer. Lamentaven que Endesa i l’Ajuntament s’anessin passant la pilota mentre ells continuaven en una situació de tanta precarietat. Esperen que l’Ajuntament i la companyia elèctrica marquin un camí clar que els permeti disposar de comptadors elèctrics socials i no hagin d’anar utilitzant sorollosos generadors que també molesten a altres veïns.