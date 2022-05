El grup parlamentari de Junts per Catalunya al Senat, a iniciativa de Junts Manresa, presentarà una esmena a la proposta que Esquerra presentarà avui al Senat i en la qual demana a l’Estat 25 milions per fer possible la reconversió de Fàbrica Nova en campus universitari de la Politècnica.

A l’esmena, Junts proposa que al fons de 25 milions se n’hi afegeixin 10 més per tal que tots els barris que envolten la Fàbrica Nova es beneficiïn també de la remodelació. Es tracta del Barri Antic, Vic-Remei, Sagrada Família i Escodines. Segons Junts Manresa, amb aquesta proposta es vol garantir que la remodelació de la fàbrica vagi acompanyada d’un pressupost per actuacions als entorns immediats dels barris que hi confronten, per tal que aquesta actuació no quedi aïllada en si mateixa i no sigui una font de transformació social i urbana. Dilluns, el govern de l'Ajuntament de Manresa va anunciar que ha presentat una moció al Senat a través del grup parlamentari d'ERC-EH Bildu en la qual demana 25 milions per transformar i reconvertir Fàbrica Nova en un campus universitari de la Universitat Politècnica de Manresa. Per la seva part el PSC va assegurar que també presentarà una esmena a la moció per garantir que el projecte tingui finançament del govern central, però sense posar, d'entrada, cap xifra.