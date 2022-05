«No parlaràs mai un bon català» és el títol del llibre del diputat d’En Comú Podem al Congrés Joan Mena. El model d’immersió lingüística i la seva experiència personal, tant d’alumne com de professor, són els seus eixos centrals. Mena va ser dilluns a la llibreria Abacus de Manresa per fer-ne la presentació.

El diputat va recalcar la importància de protegir el model d’immersió avui en dia perquè «quan va crear-se a la dècada dels vuitanta només hi havia dues llengües convivint a l’aula, però actualment n’hi ha moltes més i es necessita que els alumnes tinguin les eines per poder desenvolupar-se i ser competents en català. Això els donarà més oportunitats».

La immersió lingüística és una eina de cohesió social i cultural i una garantia per a la igualtat d’oportunitats entre classes socials, va afirmar.

Segons el diputat, els atacs que està rebent el model d’immersió lingüística avui dia provenen de tres fronts: la dreta política, la dreta mediàtica i la dreta judicial.

Segons ell, el pitjor atac és el del poder judicial atès que «els jutges no tenen formació en educació i mai no donen cap raó pedagògica per aplicar les sentències».

També va alertar que l’aula «és el mirall de la societat, però no ho podem solucionar tot a l’escola». Calen referents que parlin el català, com sèries infantils o stremers. Hi ha d’haver, doncs, productes audiovisuals i digitals en català.