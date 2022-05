La I de les sigles LGTBI és la I d’intersexual. No és una malaltia ni cap anomalia, sinó una mostra més de la diversitat sexual i humana. La intersexualitat es dona quan una persona neix amb trets biològics diferents als masculins o femenins estàndards. És més freqüent del que es creu.

Les vivències entorn la intersexualitat va ser l’eix de la commemoració oficial a Manresa del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia que es va celebrar ahir a la l’espai Plana de l’Om.

No és una malaltia, van insistir membres d’un col·lectiu que no és massa visible per por, inèrcia i perquè s’ha volgut silenciar, van dir. «Qui està malalta és la societat», van assegurar, que tot ho qualifica i estructura segons els patrons binaris: home o dona. A l’acte es va projectar el curtmetratge Se receta silencio, i hi va haver una taula rodona amb la regidora Cristina Cruz; Laura Vila Kremer, intersexual; i familiars de persones intersexuals, que van reivindicar que «tothom pugui viure com ha nascut». Hi van intervenir l’alcalde, Marc Aloy i la delegada del Govern, Rosa Vestit.