El PSC a Manresa critica la divisió dels socis de govern de la ciutat al Senat pel tema Fàbrica Nova

El grup municipal socialista a l’Ajuntament de Manresa ha celebrat que el Senat hagi donat suport al projecte de Fàbrica Nova i ha acusat als dos socis de govern de la ciutat, Esquerra i Junts, de mercadejar amb la iniciativa.

Tal i com informa Regió7.cat, la moció d’Esquerra que s’ha debatut aquest dimecres al Senat demanava 25 milions per Fàbrica Nova, i Junts hi ha presentat una esmena per sol·licitar-ne 10 més per relligar els barris que fan frontera amb la finca. Finalment s’ha aprovat la moció amb una esmena del grup parlamentari socialista que sol·licita al govern central suport directe i finançament per Fàbrica Nova, sense donar xifres.

Segons el portaveu del grup municipal socialista, Anjo Valentí, «el més preocupant del ball de xifres» entre Esquerra i Junts és que es «dona a entendre a la ciutadania i al teixit socio-econòmic que encara no hi ha un clar pressupost fet del projecte».

Considera, així mateix, que «aquesta rifa de peticions» s’hagués pogut evitar si s’hagués presentat una proposta conjunta. També demana que la Generalitat expliciti el seu suport a la iniciativa de Fàbrica Nova.

Manresa En Comú també s’ha posicionat. A través d’un comunicat ha qualificat com un «esperpent» la «picabaralla» que hi ha hagut al Senat entre els dos socis de govern de Manresa. Opina que «a aquest govern li pesen més les baralles internes que el bon govern de la ciutat i el servei a la ciutadania».

Així mateix lamenten que s’han projectat més ombres que no pas llums als futurs usos de Fàbrica Nova. Reclamen més transparència i que no posin en risc un tema tant important que té el consens de la ciutat.