Les empreses Idea i PERU, gestora i promotora, respectivament, de la residència privada que es construirà a Manresa al costat de la Culla, com va avançar aquest diari el setembre del 2019, han anunciat que les obres es posaran en marxa abans d'acabar l'any .

Les empreses han fet públic un comunicat de premsa en el qual afirmen que Manresa guanyarà 150 places residencials per a gent gran amb la nova residència La Culla, que estarà situada al costat d’Althaia i que començarà a construir-se el darrer trimestre d’aquest any. "Amb una inversió de 10 milions d’euros, es farà realitat un equipament que oferirà unes 150 places –entre privades i concertades-, diversitat de serveis i crearà 90 llocs de treball", asseguren.

Ocuparà uns 6.500 m2 construïts distribuïts en planta baixa, més tres plantes i zona de terrassa superior a la quarta planta, amb jardins a la primera planta i també a coberta, a la quarta.

Quant als serveis residencials, per a ingressos permanents, temporals o respir familiar, s’oferiran un 70% de les habitacions individuals. Hi haurà 4 Unitats de Convivència per a persones dependents o fràgils amb deteriorament cognitiu lleu-moderat, amb un total de 88 places, i 2 Unitats d’Alzheimer amb 44 places. També s’oferirà suport domiciliari i serveis diürns com estades de dia, tractaments ambulatoris, servei de dinar o programes d’envelliment actiu.

A més, l’empresa que la gestionarà, la navarresa Idea amb experiència en centres residencials en diverses comunitats autònomes, aposta també per oferir serveis oberts a tota la ciutadania: podologia, perruqueria, fisioteràpia i rehabilitació, consultes externes, programes d’oci i temps de lleure (cafeteria, capella, activitats socioculturals, tallers, voluntariat, grups de suport, etc.) i un centre de formació amb aula on-line, programa d’incorporació de la dona a l’entorn laboral i cursos de capacitació professional en col·laboració amb diverses universitats.

L’empresa promotora és PERU, de Guipúscoa, i l’estudi d’arquitectura és BTA de Barcelona.

Acabada a finals de 2024

L’obertura del nou centre residencial, que està previst que s’acabi a finals del 2024, suposarà la creació d’uns 90 llocs de treball de perfils molt diversos. El gruix de les persones contractades seran auxiliars de residència i infermeria, però també hi ha servei domèstic, medicina, fisioteràpia, psicologia, treball social, teràpia ocupacional, bugaderia, monitor de lleure, cuina, i altres càrrecs de direcció, administració i gestió.

El nou centre residencial La Culla incorporarà la innovació i la tecnologia per posar-la al servei de la cura de la gent gran. S’utilitzaran, per exemple, sistemes de telemedicina i telemonitorització, es passaran auditories de qualitat i es disposarà d’un centre de formació propi en col·laboració amb universitats. A més, participarà del Living Lab IDEA, on s’estan treballant diferents línies de recerca com el pes del consum sènior, un software propi per avançar en l’atenció centrada en la persona, envelliment actiu, o investigació sobre disseny ambiental i arquitectura per pal·liar situacions de dependència, etc.