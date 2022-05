La comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Senat ha aprovat aquest dimecres una moció -presentada per ERC i esmenada pel PSC- per demanar al govern espanyol suport econòmic pel projecte de la Fàbrica Nova de Manresa. El text inicial proposat per ERC-EH Bildu demanava 25 milions d'euros a l'Estat per tirar endavant la primera fase del projecte. Finalment, però, la proposta aprovada no concreta cap xifra econòmica, ja que els republicans han acceptat una esmena dels socialistes. Junts s'ha abstingut i el PP han donat un 'sí' crític al text precisament per la retirada de la xifra econòmica. "És una trampa al solitari", ha criticat Assumpta Castellví (Junts), mentre Juan José Sanz (PP) ha titllat de "submissió" l'acceptació de l'esmena del PSC.

El grup parlamentari d'ERC-EH Bildu ha presentat aquest dimecres al Senat una moció per demanar 25 milions d'euyros a l'Estat per tirar endavant la primera fase del projecte de la Fàbrica Nova de Manresa. En concret, aquests diners anirien destinats a la rehabilitació de la nau i la seva posada en marxa com a nou campus universitari. Finalment, però, el text que s'ha portat a aprovació ha estat diferent, ja que els republicans han acceptat una esmena de substitució del grup socialista per no posar xifres concretes al projecte. Es reclama, doncs, sol·licitar al govern central acompanyar en el procés i trobar fonts de finançament. La proposta s'ha aprovat amb 25 vots a favor i dues abstencions (PNV i Junts).

Des de Junts per Catalunya també s'ha presentat una esmena, però ha estat rebutjada pel grup d'ERC-EH Bildu. El grup ha demanat que la proposta d'ERC de sol·licitar 25 milions d'euros a l'Estat s'ampliï i siguin finalment 35 milions d'euros els diners que es reclamin. La senadora Assumpta Castellví ha justificat l'increment de la dotació perquè, a banda de la reconversió de la Fàbrica Nova, des de Junts també demanen una millora amb la connexió al centre històric i amb els barris de l'entorn. Per rebutjar-la, el senador Josep Maria Reniu (ERC) ha argumentat que la millora de la connexió que proposa Junts ja es troba inclosa a dins del projecte de la Fàbrica Nova.

Tant Junts com el PP s'han mostrat molt crítics amb l'acceptació de l'esmena dels socialistes per part d'ERC. Castellví (Junts) ha dit que el nou text es basa només en "promeses que són un brindis al sol". "Hi trobem a faltar concreció", ha matisat la senadora, que ha afegit que "estaria bé fixar uns recursos mínims per poder assegurar una quantitat econòmica per executar la iniciativa". De fet, ha titllat l'esmena com una "trampa al solitari", ja que "la música sona bonica, però no concreta res".

De la seva banda, el popular Juan José Sanz ha dit que la moció inicial presentada per ERC mereixia "un 'sí' convençut", però el text finalment acordat mereix un "'sí' des de la màxima decepció". Sanz ha dit que no entén que els republicans hagin estat d'acord en no fixar cap xifra econòmica pel projecte de la Fàbrica Nova i creu que ERC "ha anteposat els interessos d'entendre's amb el partit socialista i el govern central als interessos reals de la gent de Manresa".